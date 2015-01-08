Paris katliamına Diyanet'ten ilk açıklama: Bu saldırı doğrudan İslam'ın kendisine yöneliktir

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, 12 kişinin yaşamını yitirdiği Fransa'nın başkenti Paris'te yayın yapan Charlie Hebdo dergisine yönelik saldırıya ilişkin olarak, "Bu saldırı doğrudan İslam'ın kendisine yöneliktir. Hz. Muhammed'in ismi kullanılarak yapılan bu saldırı, Peygamberimizi bu dünyaya yaydığı barış ve dinimize saldırı amacı taşımaktadır" dedi.

Görmez, düzenlediği basın toplantısı ile Paris katliamına tepki gösterdi.

Görmez'in açıklamaları şöyle:

"Her dine ve topluma yapılan şiddete ve teröre karşıyız. Hiç bir din insanları öldürmeyi hedefleyemez.

Hz. Muhammed'in ismi kullanılarak yapılan bu saldırı, Peygamberimizi bu dünyaya yaydığı barış ve dinimize saldırı amacı taşımaktadır.

Bu saldırı doğrudan İslam'ın kendisine yöneliktir.

‘Saldırı kadar zararlıdır’

İslami simgelerin kullanılmasını hatta çalınmasını kabul etmek mümkün değildir. Bu eylemi İslamlar ilişkilendiren her açıklama en az eylemin kendisi kadar zararlıdır. Bugün hukuk adalet ve barış özleminin gerçekleşmesi için tüm kuruluşların ortak bir vicdanı harekete geçirerek ellerinden gelen tüm gayreti ortaya koyması yüce bir sorumluluktur.

'İslami simgelerinin kullanılması bir algı operasyonudur. Bunu yapanlar sadece Müslümanların değil Batı kamuoyunun aklı ile alay edilmektedir.

Dünyanın güvenliği provokasyonla yönetilemez.

Batı'daki Müslümanları duyarlı olmaya davet ediyorum.

Başta Fransa halkı olmak üzere tüm insanlığın acısını derinden paylaşıyorum.

İslam dünyasında şiddetin baskının gölgesinde yaralı kimliklerin cehaletle birleştirilerek İslamafobi'ye dönüşmesi tüm Müslümanları derinden yaralamaktır. İslam dinini bilmeyenler bu dine karşı tavır almakta, işte bu noktada büyük görev düşüyor. Yüce Kur'an bize kötülüklere karşı barış ve rahmeti yaymak bizim elimizde olacak.

En büyük zararı dininize ve Hz. Peygamberin ümmetine verdiklerini bilmelidirler."

Soru – cevap

İslam adına işlenen bu son olaylardan sonra Müslümanlar arasında din değiştirme iddiaları var?

Bize gelen böyle bir bilgi yok. Son yıllarda İslam coğrafyasında yaşananlar İslam dünyasında şiddetin gölgesinde İslam’ı bütün insanlara fraklı göstermesi bunun islamafobi’ye dönüşmesi gerçekten bütün Müslümanları derinden yaralamaktadır. Müslümanların özellikle İslam’ı temsil konusundaki zaafları insanları İslam’dan uzaklaştırmaktadır. İslam’ın kendisini bilmeyenler yanlış algılara sapabilirler. Bu yüzden bütün İslam bilginleri hassa olmalı.

AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner’in akrabalarını torpille bir yere yerleştirmeleri Kuran’ı kaynak göstermişti ?

Yanlış olduğu bilinen şeyleri gündeme getirerek bugüne gölge düşürmeyelim.

Dünyanın farklı yerlerinden tepkiler geldi ancak Diyanet’in dün açıklama yapmaması eleştirildi?

Konu çok üzücü ve sonuçları itibariyle batıdaki tüm Müslümanlarının geleceğini olumsuz etkileyebileceği için yazılı açıklama yerine yüz yüze, birlikte çalıştığımız kurumlarla konuşarak açıklama yapmayı daha doğru bulduğu Diyanet İşleri.

İnsanlık 11 Eylül olayları ile başlayan ve dünyayı sarsan bu ateşin sönmesine katkıda bulunur. Ben bütün insanlığı inancı dini ne olursa olsun bütün dünyamızı kuşatmaya çalışan bu ateşi söndürmeye davet ediyorum.

Fransa Müslümanların yoğun olduğu bir ülke. Diyanet Fransa’daki kuruluşlarla olası bir önlem düşünüyor mu?

Hadiseler meydana geldiği andan itibaren bölgedeki bütün arkadaşlarımızla diyalog halindeyiz. Diğer dini kurumlarla da ilişkilerimiz yüksek seviyede yürümekte. Hepimizi kuşatan ateşin sönmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.

İnsanlık için umut verici olayları gözden kaçırmamak lazım. Avrupa'da cami yakılmalarına hangi dinden olursa olsun gençlerin bu camilere gidip kalp yapıştırmaları sevindiricidir.

Alman Kiliselerinin yaptığı ışıkları kapatma eylemlerini mektupla tebrik ettim. Bu mesajla yaptığınız eylemlerle karanlıktasınız demiş oldular.