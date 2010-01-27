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Paris İstinaf Mahkemesi Nedim Seven'in iadesi talebini reddetti

27 Ocak 2010 23:28

T24- Paris İstinaf Mahkemesi, Türkiye'nin terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki ''gizli kasası'' olanak bilinen Nedim Seven'in iadesiyle ilgili yaptığı başvuruyu kabul etmedi.
     Mahkeme, Fransa'da işlediği suçlarla ilgili devam eden davalar yüzünden Seven'in tutukluluk halinin devamını da kararlaştırdı.
     Türkiye'den mahkemeye ulaşan ek bilgileri değerlendiren mahkeme, başvuru ile ilgili olarak 3 Aralık'ta bir duruşma düzenlemişti.
     Seven ve diğer 7 teröristin Fransa'da işlediği suçlarla ilgili duruşmalarının ise ileri bir tarihte başlaması bekleniyor.
     Fransa'da daha önce hakkında terör örgütüne mali destek sağlamak suçundan dava açılan ve adli denetim altında tutulmak kaydıyla serbest bırakılan Seven, İtalya'ya kaçmış, geçen yıl yakalanarak Fransa'ya iade edilmişti.
     Seven, Roma'dan Ermenistan'a gitme hazırlığı içindeyken havaalanında sahte pasaportla yakalanmıştı.
     Aralarında Rıza Altun ve Nedim Seven gibi terör örgütünün Avrupa'daki elebaşılarının da bulunduğu 8 kişinin, 23 Şubat 2007 tarihinde Paris'te çıkarıldıkları istinaf mahkemesi tarafından tutuksuz yargılanmaları kararlaştırılmıştı.

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