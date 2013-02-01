Paris ışıltılı gecelere veda ediyor



Fransa'da çevre bakanlığınca alınan karar gereği ofis, mağaza ve işyerlerinin ışıkları gece 01.00'den sonra kapatılacak. Uygulamayla enerji tasarrufu ve karbon salımının azaltılması hedefleniyor.

Fransa’da yürürlüğe girecek yeni yasayla, mağaza ve işyerlerine geceleri ‘ışık kapatma’ zorunluluğu getiriliyor.

ntvmsnbc'de yer alan haber göre, temmuz ayında yürürlüğe girecek yasa uyarınca, mağazaraların vitrin ışıkları gece 01:00’den sonra kapatılacak. Ofis ve işyerlerindeki iç mekan ışıkları da, çalışanlar ayrıldıktan en geç 1 saat sonra söndürülmüş olacak.

Fransa Çevre Bakanlığı, bu adımla enerjiden tasarruf etmeyi ve karbon salımını azaltmayı hedefliyor.

Yeni uygulamayla, Fransa’da 750 bin evi bir yıl boyunca aydınlatacak kadar enerji tasarrufu yapılacağı tahmin ediliyor.

Karbon salımı azalacak

Uyguluma ayrıca, küresel ısınmada önemli rölü olan karbon salınımını yılda 250 bin ton azaltacak.

Turistik yerler istisna

Guardian’ın haberine göre, yeni yıl ve diğer özel günler ile turistik yerlerde ise istisnalar olabilecek.

'Örnek olacağız'

Fransa’nın ekoloji bakanı Delphine Batho, uygulamayla, ışık üretmek için harcanan enerjinin çevreye verdiği zararı azaltmada diğer ülkelere örnek olmak istediklerini söyledi.