Paris Hilton: Yarattığım karakterin içinde sıkıştım kaldım; normal davranmakta zorlanıyorum

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Hilton otellerinin kurucusu Conrad Hilton'ın torunu şarkıcı, manken, televizyon yıldızı Paris Hilton, kendisi için bir karakter yarattığını ve bu karakterin içinde sıkışıp kaldığını söyledi.

Hilton'un kendi hikayesini anlatacağı "This is Paris" belgeselinin fragmanı yayınlandı.

Fragmanda Hilton'ın, "Tüm dünya beni tanıdığını sanıyor, ama aslında kimse benim kim olduğumu bilmiyor" dediği duyuluyor.

Hilton, "Bir karakter oynamaya o kadar alıştım ki normal davranmak çok zor" ifadelerini kullanıyor.

Bir noktada çocukluğunda yaşadığı travmadan da bahseden Hilton, "Ancak bundan size bahsedemem. Her denediğimde onlar tarafından cezalandırılıyorum" dedi.

Belgesel 14 Eylül'de YouTube üzerinden yayınlanacak.