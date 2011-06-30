-PARİS HİLTON'A SALDIRIYA 2 YIL HAPİS LOS ANGELES (A.A) - 30.06.2011 - Hilton otellerinin varisi Paris Hilton'un evine zorla girmeye çalışan Nathan Lee Parada, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. California'da görülen davada, Yargıç Van Nuys, 32 yaşındaki Parada'ya 2 yıl hapis cezası verirken, tutukluluğu boyunca psikolojik tedavi görmesini de talep etti. Paris Hilton, geçen yaz Twitter'da bıçaklı bir kişinin evine girmeye çalıştığını yazmış, bu olaydan birkaç gün sonra da Las Vegas'ta kokain bulundurmaktan yakalanarak ceza almıştı.