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Dünya

Paris Hilton'a Korsika'da uyuşturucu sorgusu

Paris Hilton, Güney Afrika Cumhuriyeti'nden sonra bu kez de Korsika'da üzerinde esrar bulundurmak suçundan sorgulandı.

17 Temmuz 2010 03:00

T24 - Korsika'ya özel bir jetle giden Hilton otellerinin varisi Paris Hilton, havaalanında polis tarafından yapılan aramada üzerinde esrar bulundurması nedeniyle kısa bir süre gözaltına alındı.

Hilton otellerinin varisi Paris Hilton, Güney Afrika Cumhuriyeti'nden sonra bu kez de Korsika'da üzerinde esrar bulundurmak suçundan sorgulandı.

Korsika basını, özel bir jetle Korsika'ya gelen Paris Hilton'un havaalanında polis tarafından arandığını ve üzerindeki bir gramdan az esrarın ele geçirildiğini duyurdu.

Paris Hilton, polis sorgusunun ardından, çantasında bulunan esrarın miktarının çok az olması nedeniyle serbest bırakıldı.

Hilton, son olarak Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Port Elizabeth kentinde oynanan Brezilya-Hollanda Dünya Kupası çeyrek final maçını izledikten sonra gözaltına alınmıştı. 

Güney Afrika'da da Marihuana bulundurmaktan gözaltına alınan Hilton, daha sonra mahkemece serbest bırakılmıştı.


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