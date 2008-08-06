T24 LogoT24 Logo
Dünya

Paris Hilton, McCain'e çattı

Paris Hilton, ABD'nin Cumhuriyetçi Parti'den başkan adayı John McCain'e bir videoyla 'sataştı'. Hilton, 72 yaşındaki başkan adayının, bu görevi yapmak için çok ya&#

06 Ağustos 2008 03:00

Hilton oteller zincirinin medyatik varisi Paris Hilton, ABD'nin Cumhuriyetçi Parti'den başkan adayı John McCain'e bir videoyla misilleme yaptı. Hilton, 72 yaşındaki başkan adayının, bu görevi yapmak için çok yaşlı olduğunu ima etti.

Sevgilisiyle çekilmiş porno görüntülerinin medyaya yansımasıyla 'ün kazanan' ve daha magazin dünyasının 'vazgeçilmezlerinden biri' haline gelen Hilton, McCain'in, Demokrat Parti adayı Barack Obama'nın popülaritisini kendi popülaritesiyle karşılaştırdığı kampanya reklamına"
şaka yollu bir karşılık verdi.

'Funny or Die' adlı komedi internet sitesinde yayımlanan yanıt niteliğindeki video klip, "Dünyanın en yaşlı ünlüsü, süper yaşlı, dans etmenin günah olduğu zamanları ve biranın kovalarda ikram edildiğini bilecek kadar yaşlı. Ancak başkan olmaya hazır mı?" anonsuyla başlıyor. Anons sırasında McCain'in ve "Yıldız Savaşları" filminden "Yoda" karakteri ve "Altın Kızlar" dizisinin oyuncu kadrosunun görüntüleri ekrana geliyor. Bu karakterler, 'yaşlı' olmalarıyla biliniyor. 

Bu anonsun ardından Hilton, şık mayokinisi, ayakkabıları ve aksesuarlarıyla bir havuzun kenarında şezlonga uzanmış halde görülüyor ve McCain'e karşılık veriyor. "Selam Amerika. Ben Paris Hilton ve ben de bir ünlüyüm" diye konuşmasına başlayan Hilton, şunları söylüyor:
"Ben de bir ünlüyüm, ancak eskilerden değil ve diğeri gibi değişiklik taahhüt etmiyorum. Ben yalnızca şehvetliyim. Ama o kırışık, beyaz saçlı adam beni kampanya reklamında kullandı. Bu da benim başkan adayı olduğumu gösteriyor sanırım. Bu destek için teşekkür ederim beyaz saçlı. Ama Amerika'nın lider olmaya henüz hazır olmadığımı bilmesini istiyorum."

Konuşmasında enerji politikasına da değinen Hilton, McCain'in açık denizde petrol sondajı yapılması planıyla Obama'nın yeni enerji teknolojileri önerilerinden bir karışım yapılmasını önererek, "İşte enerji krizi çözüldü. Müzakerelerde görüşmek üzere" diye sözlerini tamamladı.

John McCain'in kampanyası, Demokrat başkan adayı Barack Obama'yı Paris Hilton ve Britney Spears gibi pop yıldızlarla kıyaslayan ve "sadece medyatik ve boş" olmakla suçlayan bir televizyon reklamı hazırlamıştı. Paris Hilton'un annesi Kathy Hilton, McCain'in bu kampanyasını "zaman ve para israfı"şeklinde eleştirmişti.

McCain'in kampanyasına 4 bin 600 dolar bağışta bulunan Hilton otellerinin sahiplerinden anne Kathy Hilton, eşi Richard Hilton ile yaptığı yazılı açıklamada, bu video kaydının seçim için "tamamen ciddiyetten uzak bir yol" olduğunu belirtmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24