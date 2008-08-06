Paris Hilton, McCain'e çattı

Hilton oteller zincirinin medyatik varisi Paris Hilton, ABD'nin Cumhuriyetçi Parti'den başkan adayı John McCain'e bir videoyla misilleme yaptı. Hilton, 72 yaşındaki başkan adayının, bu görevi yapmak için çok yaşlı olduğunu ima etti.



Sevgilisiyle çekilmiş porno görüntülerinin medyaya yansımasıyla 'ün kazanan' ve daha magazin dünyasının 'vazgeçilmezlerinden biri' haline gelen Hilton, McCain'in, Demokrat Parti adayı Barack Obama'nın popülaritisini kendi popülaritesiyle karşılaştırdığı kampanya reklamına"

şaka yollu bir karşılık verdi.



'Funny or Die' adlı komedi internet sitesinde yayımlanan yanıt niteliğindeki video klip, "Dünyanın en yaşlı ünlüsü, süper yaşlı, dans etmenin günah olduğu zamanları ve biranın kovalarda ikram edildiğini bilecek kadar yaşlı. Ancak başkan olmaya hazır mı?" anonsuyla başlıyor. Anons sırasında McCain'in ve "Yıldız Savaşları" filminden "Yoda" karakteri ve "Altın Kızlar" dizisinin oyuncu kadrosunun görüntüleri ekrana geliyor. Bu karakterler, 'yaşlı' olmalarıyla biliniyor.



Bu anonsun ardından Hilton, şık mayokinisi, ayakkabıları ve aksesuarlarıyla bir havuzun kenarında şezlonga uzanmış halde görülüyor ve McCain'e karşılık veriyor. "Selam Amerika. Ben Paris Hilton ve ben de bir ünlüyüm" diye konuşmasına başlayan Hilton, şunları söylüyor:

"Ben de bir ünlüyüm, ancak eskilerden değil ve diğeri gibi değişiklik taahhüt etmiyorum. Ben yalnızca şehvetliyim. Ama o kırışık, beyaz saçlı adam beni kampanya reklamında kullandı. Bu da benim başkan adayı olduğumu gösteriyor sanırım. Bu destek için teşekkür ederim beyaz saçlı. Ama Amerika'nın lider olmaya henüz hazır olmadığımı bilmesini istiyorum."



Konuşmasında enerji politikasına da değinen Hilton, McCain'in açık denizde petrol sondajı yapılması planıyla Obama'nın yeni enerji teknolojileri önerilerinden bir karışım yapılmasını önererek, "İşte enerji krizi çözüldü. Müzakerelerde görüşmek üzere" diye sözlerini tamamladı.



John McCain'in kampanyası, Demokrat başkan adayı Barack Obama'yı Paris Hilton ve Britney Spears gibi pop yıldızlarla kıyaslayan ve "sadece medyatik ve boş" olmakla suçlayan bir televizyon reklamı hazırlamıştı. Paris Hilton'un annesi Kathy Hilton, McCain'in bu kampanyasını "zaman ve para israfı"şeklinde eleştirmişti.



McCain'in kampanyasına 4 bin 600 dolar bağışta bulunan Hilton otellerinin sahiplerinden anne Kathy Hilton, eşi Richard Hilton ile yaptığı yazılı açıklamada, bu video kaydının seçim için "tamamen ciddiyetten uzak bir yol" olduğunu belirtmişti.