T24 LogoT24 Logo
Dünya

PARİS HİLTON EVİNE DÖNÜYOR NARİTA (A.A)

22 Eylül 2010 15:11

-PARİS HİLTON EVİNE DÖNÜYOR NARİTA (A.A) - 22.09.2010 - Japonya'ya girmesine izin verilmeyen Hilton otellerinin varisi Paris Hilton, evine dönüyor. Uyuşturucu suçlarından hüküm giymiş kişilerin Japonya'ya girmesine karşı sıkı kurallar getiren göçmenlik yasası çerçevesinde, başkent Tokyo'daki Uluslararası Narita Havalimanında gümrük yetkilileri tarafından alıkonan Hilton, uçağına binmeden önce kendisini izleyen gazetecilere gülümseyerek, "Evime dönüyorum. Gelecekte Japonya'ya geri gelmek için can atıyorum" dedi. Hilton'un temsilcisi Dawn Miller, Paris'in, Tokyo'daki havaalanında göçmenlik yetkilileri tarafından saatlerce sorgulandığını ve bekletildiğini belirtmişti. Aralarında Endonezya ve Malezya'nın da bulunduğu bazı ülkelere kendi moda ürünleri tanıtmak için turne düzenleyen Paris Hilton'un böylelikle bu ülkelerdeki etkinlikleri de iptal edilmiş oldu. Paris Hilton'un Uluslararası Narita Havalimanında, geçen ay kokain bulundurmaktan tutuklanmasıyla ilgili olarak gözaltına alındığı ve 6 saat kadar sorgulandığı, bu yüzden de Japonya'ya girişine izin verilmediği bildirilmişti. Paris Hilton geçen ay ABD'de bir miktar kokainle yakalanmış, önceki gün de uyuşturucu bulundurduğunu kabul etmesi üzerine seyahat yasağını içermeyen 1 yıllık tecilli hapis cezası almıştı. (

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24