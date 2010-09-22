-PARİS HİLTON EVİNE DÖNÜYOR NARİTA (A.A) - 22.09.2010 - Japonya'ya girmesine izin verilmeyen Hilton otellerinin varisi Paris Hilton, evine dönüyor. Uyuşturucu suçlarından hüküm giymiş kişilerin Japonya'ya girmesine karşı sıkı kurallar getiren göçmenlik yasası çerçevesinde, başkent Tokyo'daki Uluslararası Narita Havalimanında gümrük yetkilileri tarafından alıkonan Hilton, uçağına binmeden önce kendisini izleyen gazetecilere gülümseyerek, "Evime dönüyorum. Gelecekte Japonya'ya geri gelmek için can atıyorum" dedi. Hilton'un temsilcisi Dawn Miller, Paris'in, Tokyo'daki havaalanında göçmenlik yetkilileri tarafından saatlerce sorgulandığını ve bekletildiğini belirtmişti. Aralarında Endonezya ve Malezya'nın da bulunduğu bazı ülkelere kendi moda ürünleri tanıtmak için turne düzenleyen Paris Hilton'un böylelikle bu ülkelerdeki etkinlikleri de iptal edilmiş oldu. Paris Hilton'un Uluslararası Narita Havalimanında, geçen ay kokain bulundurmaktan tutuklanmasıyla ilgili olarak gözaltına alındığı ve 6 saat kadar sorgulandığı, bu yüzden de Japonya'ya girişine izin verilmediği bildirilmişti. Paris Hilton geçen ay ABD'de bir miktar kokainle yakalanmış, önceki gün de uyuşturucu bulundurduğunu kabul etmesi üzerine seyahat yasağını içermeyen 1 yıllık tecilli hapis cezası almıştı. (