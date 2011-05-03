Paris Hilton, 'Bin Ladin'in öldüğüne çok sevindim'

T24 - El Kaide lideri Usame bin Ladin'in ölümü hakkında yorum yapan isimler arasında ABD'li ünlüler de yer aldı.



İşte ünlü isimlerin sosyal paylaşım sitelerinden yaptıkları yorumlar:



Paris Hilton: Los Angeles'a yeni indim. Usame bin Ladin'in öldüğünü duyunca çok sevindim. Terörün ve şerrin yüzüydü. Dünya onsuz çok daha iyi bir yer.



Kim Kardashian: Usame bin Ladin öldü! Başkan Obama'nın açıklamasını dinlemek için sabırsızlanıyorum.



Tyra Banks: Ağabeyim 20 yıldır asker. Ona ve tüm cesur askerlerimize selam olsun.



Lady Gaga: CNN'i izliyorum. Nefret ve kin duygusuna karşı verilen savaşta ne tarihi gün ama!





'ÖCÜYÜ ÖLDÜRDÜLER'



Jim Carrey: Vay be! Öcüyü öldürdüler! Bu gece bir şeyler olacağını hissetmiştim. Bin Ladin dönemi sona erdi. Sırada ne var?



Oprah Winfrey: Bu "savaş bitti" demek mi oluyor?



Arnold Schwarzenegger: Kadını, erkeği tüm askerlerimizle gurur duyuyorum. Nerede olursanız olun, ülkemize hizmet eden bu cesur kahramanlara teşekkür etmek için bir dakikanızı ayırın.



Snoop Dogg: Bu kahraman askerleri bir an önce eve getirin. Onları çok özledik. Onlar bizim için savaştı. Şimdi de biz onlar için savaşalım.



Spike Lee: Başkan Obama, tanrı seni ve Amerika Birleşik Devletleri'ni korusun.



Denise Richards: 11 Eylül saldırılarında ve özgürlük için verilen savaşta hayatını kaybedenler, nihayet huzur içinde yatabilecekler.





'İYİ İŞ ÇOCUKLAR'



Charlie Sheen: Ölü ya da diri. Ölü olmasını tercih ettik. İyi iş çıkardınız çocuklar.



Mike Tyson: Obama, Usame'den kurtuldu. İslam'ın ilkeleri barış ve sevgidir. Lütfen, Usame'nin görüşlerini diğer Müslümanlarla karıştırmayın.



Steve Martin: Ne olaysız bir gün ama!





