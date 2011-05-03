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Paris Hilton, 'Bin Ladin'in öldüğüne çok sevindim'

El Kaide lideri Usame bin Ladin'in ölümü hakkında yorum yapan isimler arasında ABD'li ünlüler de yer aldı.

03 Mayıs 2011 03:00

T24 - El Kaide lideri Usame bin Ladin'in ölümü hakkında yorum yapan isimler arasında ABD'li ünlüler de yer aldı.

İşte ünlü isimlerin sosyal paylaşım sitelerinden yaptıkları yorumlar: 

Paris Hilton: Los Angeles'a yeni indim. Usame bin Ladin'in öldüğünü duyunca çok sevindim. Terörün ve şerrin yüzüydü. Dünya onsuz çok daha iyi bir yer.

Kim Kardashian: Usame bin Ladin öldü! Başkan Obama'nın açıklamasını dinlemek için sabırsızlanıyorum.

Tyra Banks: Ağabeyim 20 yıldır asker. Ona ve tüm cesur askerlerimize selam olsun.

Lady Gaga: CNN'i izliyorum. Nefret ve kin duygusuna karşı verilen savaşta ne tarihi gün ama!


'ÖCÜYÜ ÖLDÜRDÜLER'

Jim Carrey: Vay be! Öcüyü öldürdüler! Bu gece bir şeyler olacağını hissetmiştim. Bin Ladin dönemi sona erdi. Sırada ne var?

Oprah Winfrey: Bu "savaş bitti" demek mi oluyor?

Arnold Schwarzenegger: Kadını, erkeği tüm askerlerimizle gurur duyuyorum. Nerede olursanız olun, ülkemize hizmet eden bu cesur kahramanlara teşekkür etmek için bir dakikanızı ayırın.

Snoop Dogg: Bu kahraman askerleri bir an önce eve getirin. Onları çok özledik. Onlar bizim için savaştı. Şimdi de biz onlar için savaşalım.

Spike Lee: Başkan Obama, tanrı seni ve Amerika Birleşik Devletleri'ni korusun.

Denise Richards: 11 Eylül saldırılarında ve özgürlük için verilen savaşta hayatını kaybedenler, nihayet huzur içinde yatabilecekler.


'İYİ İŞ ÇOCUKLAR'

Charlie Sheen: Ölü ya da diri. Ölü olmasını tercih ettik. İyi iş çıkardınız çocuklar. 

Mike Tyson: Obama, Usame'den kurtuldu. İslam'ın ilkeleri barış ve sevgidir. Lütfen, Usame'nin görüşlerini diğer Müslümanlarla karıştırmayın.

Steve Martin: Ne olaysız bir gün ama!


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