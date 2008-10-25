Paris diye Romanya köyüne bıraktılar

Burası o köy...Macaristan Sınır Muhafızları sözcüsü, 29 yaşındaki Türk insan kaçakçısı Y.H.'nin, iki Türk ve bir Suriye vatandaşını Paris'e götürmek vaadiyle Romanya sınırından Macaristan'a kaçak yollardan soktuğu ve Paris diye Nagyszalonta köyüne bıraktığını açıkladı.Fransa yerine Macaristan'a getirildiklerini anlayan kaçakların şaşkınlık yaşadığı, 20 ve 28 yaşındaki iki Türkün Romanya makamlarına teslim edildiği, 26 yaşındaki Suriyelinin ise Macaristan'dan sığınma talebinde bulunduğubildirildi.Tutuklanan Y.H.'nin Türk vatandaşlarından 3 bin avro, Suriye vatandaşından 5 bin avro aldığı kaydedildi.