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Dünya

Paris diye Romanya köyüne bıraktılar

İki Türk ve bir Suriyeli kaçak göçmen, kendilerini götüren insan kaçakçıları tarafından Paris diye Macaristan'ın ücra bir köyüne bırakıldı

25 Ekim 2008 03:00


Burası o köy...

İki Türk ve bir Suriyeli kaçak göçmenin, Paris diye Macaristan'ın ücra bir köyüne bırakıldığı bildirildi.

Macaristan Sınır Muhafızları sözcüsü, 29 yaşındaki Türk insan kaçakçısı Y.H.'nin, iki Türk ve bir Suriye vatandaşını Paris'e götürmek vaadiyle Romanya sınırından Macaristan'a kaçak yollardan soktuğu ve Paris diye Nagyszalonta köyüne bıraktığını açıkladı.


Burası da köy meydanına 'biraz benzeyen' Champs Elysees... 

Fransa yerine Macaristan'a getirildiklerini anlayan kaçakların şaşkınlık yaşadığı, 20 ve 28 yaşındaki iki Türkün Romanya makamlarına teslim edildiği, 26 yaşındaki Suriyelinin ise Macaristan'dan sığınma talebinde bulunduğubildirildi.

Tutuklanan Y.H.'nin Türk vatandaşlarından 3 bin avro, Suriye vatandaşından 5 bin avro aldığı kaydedildi.

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