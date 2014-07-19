Paris cinayetleriyle ilgili 4 MİT'çiye tutuklama istemi

Paris'te öldürülen Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez'in aileleri, suikast talimatını verdiği iddiasında bulundukları 4 MİT elamanı için tutuklama talebinde bulundu.

Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre, 9 Ocak 2013'te Paris'te öldürülen Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez'in aileleri, soruşturmayı yürüten Yargıç Jeanne Duye'ye başvurarak, dört MİT elamanı için uluslararası tutuklama emri çıkarılmasını istedi.

Haberde, tutuklanması istenen isimlerin geçtiğimiz Ocak ayında yayınlanan 'gizli' ibareli belgede isimleri bulunan MİT yetkilileri O.Y., U.K.A., S.A. ve H.Ö. olduğu kaydedildi.

Belgenin ortaya çıkmasından hemen önce, Güney’e ait bir ses kaydı da internet ortamında paylaşılmıştı. 12 Ocak’ta yayınlanan kayıtta, iddiaya göre MİT üyeleri oldukları ifade edilen iki kişi, Güney ile bir görüşme esnasında kendisinden cinayet planlarını dinliyordu.

Ailenin avukatı Antoine Comte de, siyasi cinayetlerde her zaman emri veren bir devletin olabileceğini ama ortada bir kanıt olmayacağını vurgulayarak, "Oysa şimdi burada böyle bir şansımız var." dedi. Compte, soruşturmada sonuna kadar giderek emri veren sıralı amirleri ortaya çıkarmak gerektiğini belirtti.