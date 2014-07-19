T24 LogoT24 Logo
Gündem

Paris cinayetleriyle ilgili 4 MİT'çiye tutuklama istemi

Fransa'nın başkenti Paris'te öldürülen Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez'in aileleri, suikast talimatını verdiği iddiasında bulundukları 4 MİT elemanı için tutuklama talebinde bulundu

19 Temmuz 2014 21:16

Paris'te öldürülen Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez'in aileleri, suikast talimatını verdiği iddiasında bulundukları 4 MİT elamanı için tutuklama talebinde bulundu.

Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre, 9 Ocak 2013'te Paris'te öldürülen Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez'in aileleri, soruşturmayı yürüten Yargıç Jeanne Duye'ye başvurarak, dört MİT elamanı için uluslararası tutuklama emri çıkarılmasını istedi.

Haberde, tutuklanması istenen isimlerin geçtiğimiz Ocak ayında yayınlanan 'gizli' ibareli belgede isimleri bulunan MİT yetkilileri O.Y., U.K.A., S.A. ve H.Ö. olduğu kaydedildi.

Belgenin ortaya çıkmasından hemen önce, Güney’e ait bir ses kaydı da internet ortamında paylaşılmıştı. 12 Ocak’ta yayınlanan kayıtta, iddiaya göre MİT üyeleri oldukları ifade edilen iki kişi, Güney ile bir görüşme esnasında kendisinden cinayet planlarını dinliyordu.

Ailenin avukatı Antoine Comte de, siyasi cinayetlerde her zaman emri veren bir devletin olabileceğini ama ortada bir kanıt olmayacağını vurgulayarak, "Oysa şimdi burada böyle bir şansımız var." dedi. Compte, soruşturmada sonuna kadar giderek emri veren sıralı amirleri ortaya çıkarmak gerektiğini belirtti.

 

ETİKETLER

sakine cansızfidan doğanleyla söylemezmittutuklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24