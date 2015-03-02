Paris Büyükelçisi Hakkı Akil'e meyve suyuyla saldırı

Türkiye'nin Paris Büyükeçisi Hakkı Akil, Paris'te katıldığı bir konferansta kimliği belirsiz bir kişinin meyve sulu saldırısına uğradı.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, Paris Descartes Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen 'Türkiye ve Fransa'da Laiklik' konferansına konuşmacı olarak katılan Akil, kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına maruz kaldı.



Konuşma yaptığı sırada kürsüye yaklaşan kişi elindeki sıvıyı Büyükelçi Akil'in üzerine fırlattı. Büyükelçi Akil, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, söz konusu sıvının, sanılanın aksine boya değil, nar suyu olduğunu belirtti.



Dinleyenlerin ve koruma görevlilerin araya girmesi ile etkisiz hale getirilen protestocunun öğrenci olmadığı anlaşıldı. Akil saldırının ardından konuşmasını tamamladı ve konferanstan ayrıldı.

Akil: Saldırıların artması şaşırtıcı olmaz

Akil, saldırı sonrası Cihan'a açıklama yaptığı açıklamada ise saldırganın Ermeni asıllı Fransız vatandaşı olduğunu belirtti.



Güvenlik görevlilerinin saldırganın kimliğine ulaştığını dile getiren Akil, “Daha önce de saldırdılar. Marsilya’da ve Paris’te turizm ofisine de saldırdılar” dedi. 1915 olaylarının 100'üncü yılı dolayısıyla bu şekildeki saldırıların artıp artmayacağının sorulması üzerine Büyükelçi Akil, "O konuyu diasporaya sormanız lazım. Artması şaşırtıcı olmaz" cevabını verdi.