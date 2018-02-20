Paris Büyükelçisi, Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak kararına Fransız kaldı: Müebbet hapse mahkûm olmadılar

Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Fransız basınına Altan kardeşler ve Ilıcak’ın müebbet hapse mahkum edilmediklerini iddia etti.

Euronews’te yer alan habere göre, İsmail Hakkı Musa Fransız RTL radyosuna konuk oldu. Çoğunlukla Afrin operasyonunun konuşulduğu programda Büyükelçiye, geçen hafta ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak da soruldu. Ancak Türk büyükelçi söz konusu gazeteci ve yazarların ağırlaştırışmış müebbet hapse mahkum edilmediklerini savundu.

Programı sunan gazeteci büyükelçiye “Türkiye’de 6 gazeteci, bunların üçü ünlü gazeteciler, geçtiğimiz günlerde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu kişiler terörist miydi? 15 Temmuz’dan sorumlu tuttuğunuz Gülen’e yakın oldukları yönünde açıklamalarda bulundukları iddia ediliyor. Açıklamalar yüzünden ömür boyu hapse mahkum olabilir miyiz”sorusunu sordu.

Büyükelçi İsmail Hakkı Musa konunun yargıya taşındığını ve bu konuda açıklamalarda bulunamayacağını söyledi. Daha sonra gazeteciye, “Hangi gazetecilerden bahsediyorsunuz. Çünkü ben de gündemi takip ediyorum ama bu bilgiye rastlamadım” dedi.

Gazeteci, Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın ağırlaştırılmış hapse mahkum edildiklerini bir kez daha hatırlattı. Bunun üzerine Büyükelçi, “Hayır, ömür boyu hapis cezasına mahkum edilmediler” cevabını verdi.

Büyükelçinin ısrarı üzerine programı sunan gazeteci, Altan kardeşler ve Ilıcak’a verilen cezayı bir başka kaynaktan doğrulattı. Büyükelçi Musa ise, “Bence kaynaklarınızı tekrar gözden geçirmeniz gerekir çünkü benim bildiğim kadarıyla ömür boyu hapse mahkum edilmediler. Nazlı Ilıcak’ı ismen tanıyorum, katıldığı programları da izledim. Benim bildiğim kadarıyla savcı haklarında birkaç yıllık hapis cezası talebinde bulundu. Ama ömür boyu hapis cezası değil” dedi.

Son olarak gazetecinin ‘Bu karar sizi şaşırtıyor mu?’ sorusuna Büyükelçi Musa şu cevabı verdi: “Şaşırtmıyor ama bu bilgi bende yok. Sadece bunu demek istedim. Eğer bir gün davet ederseniz FETÖ veya sizin dediğiniz gibi Gülenci hareketi hakkında da konuşmak isterim” dedi.