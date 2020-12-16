Paris Belediyesi'ne üst düzey pozisyonlarda 'çok fazla kadına' rol verdiği için 90 bin Euro ceza verildi

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Paris şehir yetkililerine üst düzey pozisyonlarda "çok fazla kadın" istihdam ettikleri gerekçesiyle para cezası verildi. Belediye Başkanı Anne Hidalgo, kararı "absürt" diye nitelendirdi.

Fransa Kamu Servisi Bakanlığı, Paris Belediyesi'nin 2018 kadrosunun ulusal cinsiyet eşitliği kurallarını ihlal ettiğini ifade ederek 90 bin Euro ceza verdi.

Belediye Başkanı Hidalgo, konu ile ilgili açıklamasında, "Bize ceza verildiğini mutlulukla duyuruyorum" dedi.

Hidalgo, belediye binasında yönetici rollerine 11 kadın getirildiği ve 5 erkeğe görev verildiği için ceza kesildiğini ifade etti. Le Monde'un aktardığına göre 2013'te alınan bir karar, Fransa'da belediye binalarında yönetici rollerindeki cinsiyet dengesinin en fazla yüzde 60'a 40 olmasına izin veriyor.

Paris belediye binasında yönetici rollerinin %69'unda kadınlar var.

Hidalgo, cezayı ödemeye tüm kadım kurmayları ve çalışanlarıyla gideceğini ifade etti.