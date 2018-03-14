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Paris Barosu, Eren Keskin'e 'onursal üyelik' verdi: İstanbul Barosu hakkımda soruşturma başlatmışken...

Keskin hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları tarafından İstanbul Barosu'ndan çıkartılması için başvuruda bulunulmuştu

14 Mart 2018 14:39

Paris Barosu, İnsan Hakları Savunucusu avukat Eren Keskin'e onursal üyelik verdi. Eren Keskin sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "“Paris Barosu, beni ‘Onur Üyesi’ kabul etmiş. İstanbul Barosu, hakkımda soruşturma başlatmışken. Hukuk ve ironi ..” dedi. 

Paris Barosu, İnsan Hakları Savunucusu avukat Eren Keskin’i ‘onur üyesi’ olarak kabul etti. Keskin hakkında geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları tarafından İstanbul Barosu’ndan çıkartılması için başvuruda bulunulmuştu.

Keskin Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; “Paris Barosu, beni ‘Onur Üyesi’ kabul etmiş. İstanbul Barosu, hakkımda soruşturma başlatmışken. Hukuk ve ironi ..” ifadelerini kullandı. 

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