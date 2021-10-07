Paris Anlaşması'na ilişkin kanun Resmi Gazete'de

Paris Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kabine üyeleri gelişmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak hayırlı olsun dileklerini iletti. Öte yandan BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 353 oyla kabul edilen Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yayımlanan kanunda "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 21'inci Taraflar Konferansı'nda kabul edilen ve Türkiye Cumhuriyeti adına 22 Nisan 2016'da imzalanan 'Paris Anlaşması'nın beyan ile birlikte onaylanması uygun bulunmuştur" denildi.
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