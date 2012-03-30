Parfümcü Guerlain ırkçılıktan mahkûm oldu

Paris'teki mahkeme iki yıl önce sarf ettiği sözler yüzünden Jean-Paul Guerlain'e 6 bin euro para cezası verdi.

Guerlain, Fransızca'da siyahlar için hakaret sayılan "negre" sözcüğünü kullanmış ve siyahların tembel olduğunu ima etmişti. Ancak dava sırasında Fransa'da yaşayan siyahlardan özür diledi, sözlerinin "embesilce" olduğunu belirtti.

Jean-Paul Guerlain sözkonusu açıklamayı France-2 televizyonundaki bir söyleşi sırasında, ünlü Samsara parfümünü nasıl yarattığını açıklarken yapmıştı. Bunun üzerine ırkçılık karşıtı bazı gruplar savcılığa şikayette bulundu, Paris'teki Guerlain binası önünde gösteriler düzenlendi.

75 yaşındaki Guerlain dava sırasında kendini "Ben başka bir kuşaktan geliyorum," diye savundu, "Geçmişte bu tür ifadeler sık sık kullanılırdı."

Guerlain, ailesinin 170 yıllık parfüm şirketini 1959'da dedesinden devralmıştı. Yaklaşık 40 yıl boyunca yönettikten sonra Luis Vuitton Moet-Hennessy'ye sattı.

Şirket olay sonrasında bir açıklama yayınlayarak bu sözlere katılmadığını ve "kabul edilemez" olduklarını bildirdi.

Ayrıca Jean-Paul Guerlain'in hisselerini 1996'da devrettiğini, 2002'den beri de şirkette çalışmadığını belirtti.