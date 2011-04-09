-''PARDON'' 17 AY BOŞUNA HAPİS YATTI SİVAS (A.A) - 09.04.2011 - Sivas'ın Divriği ilçesinde 83 yaşındaki eşini 17 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 17 aydır cezaevinde tutuklu bulunan 85 yaşındaki Yusuf Yardımcı, gerçek zanlının yakalanmasıyla tahliye edildi. Zele Hatun Mahallesi Mevsim Sokak'ta yaşayan 83 yaşındaki Elmas Yardımcı'nın, 17 Kasım 2009 tarihinde evinde 17 yerinden bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili tutuklanan 85 yaşındaki eşi Yusuf Yardımcı, Sivas Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayı aydınlatıp, gerçek zanlı Ferhat T'yi (26) Bursa'da yakalayarak adalete teslim etmesi üzerine, 17 aydır tutuklu bulunduğu Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildi. Gerçek zanlı Ferhat T'nin, Sivas E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildiği saatlerde cezaevinden tahliye edilen Yusuf Yardımcı, gidecek yeri olmadığı için gazetecilerin yardımıyla bir otelde kaldı. -KANLI ELBİSESİNİ ÇAMAŞIR MAKİNESİNE ATINCA- Yusuf Yardımcı, cinayet günü evde yerde kanlar içerisinde bulduğu eşinin üzerine olayın acısıyla kapanınca, pantolonuna kan bulaşmıştı. Cumhuriyet Savcısının karşısına temiz elbiseyle çıkmak düşüncesiyle, bu kanlı elbisesini çamaşır makinesine atınca cinayetin zanlısı olarak 17 ay önce tutuklanan ve ''eşe karşı kasten adam öldürme'' suçundan hakkında müebbet hapis istemiyle dava açılan Yusuf Yardımcı, ''içlerinden birinin telaşı yüzünden yanlışlıkla hapse atılan ve bir anda hayatları alt üst olan üç yakın arkadaşın hikayesinin'' anlatıldığı ''Pardon'' filmindeki gibi suçsuz yere cezaevinde yattı. Yargılama süreci devam eden ve 4 Haziran 2011'de hakim karşısına çıkmayı bekleyen Yardımcı, olayın zanlısı olduğu tespit edilen Ferhat T'nin tutuklanmasının hemen ardından cezaevinden tahliye edildi. -''YOK YERE 17 AY CEZAEVİNDE YATTIM''- Yardımcı, cezaevi çıkışı AA kamerasına yaptığı açıklamada, ''17 aydır yok yere yattım. Suçum yoktu, suçum olsa bırakırlar mıydı? Tutukluydum ben, hükümlü değildim'' dedi. Hayatında daha önceden ne şahit olarak, ne de şüpheli olarak karakola ve savcılığa hiç gitmediğini anlatan Yardımcı, suçsuz olduğu halde 17 aydır mağdur olduğunu, bu mağduriyeti ile ilgili gerekli başvuruları yapma konusunda avukatıyla görüşeceğini söyledi. Olay günü eşini evinin salonunda yerde kanlar içerisinde bulduğunu anlatan Yardımcı, ''Hafif yüzünde kan vardı. Kanın aktığının farkında değildim, üzerine kapanınca dizlerim kan olmuş. Komşuya haber verdim, daha sonra polisler ve savcı geldi. Sadece dizimde kan vardı, elimde, ayağımda kan yoktu'' dedi. Olayın ardından Cumhuriyet Savcısına ve emniyet yetkililerine ''eşimi ben öldürmedim'' dediğini, ancak dizindeki kan lekesi ve elbiselerini çamaşır makinesine atması nedeniyle tutuklandığını ifade eden Yardımcı, ''Çok kurnaz katiller ki, hiçbir iz bırakmamışlar'' diye konuştu. -ZANLININ AİLESİNİ 17 BİN LİRA BORÇ VERMİŞ- Kendisinin ilçede besicilik ve büyükbaş hayvan ticaretiyle uğraştığını belirten Yardımcı, zanlının kendisini tanımadığını ancak dedesi ve babası ile alışverişi olduğunu, hayvan alım-satım işlerinde kefil olduğu aileye 17 bin lira da borç verdiğini kaydetti. Olaydan bir gün önce de zanlının ailesinin yeni satın aldığı araç için bin lira istediğini, bayram öncesi harçlığı olmadığı için bu talebi reddettiğini anlatan Yardımcı, ertesi gün icradaki parasını almak için çarşıya indiğini, parasını alıp eve geldiğinde eşinin cesediyle karşılaştığını söyledi. Cezaevi günlerinin çok zor geçtiğini ifade eden Yardımcı, ''Ben cezaevinde 'bu işin faili değilim, az yatarım, çok yatırım, bu iş çorap söküğü gibi sökülür, gerçek meydana çıkar, ama erken, ama geç çıkarım' dedim'' ifadelerini kullandı. İlk eşinden 1 kızı, 1 de oğlu bulunan, hayatında 4 kez evlenen Yardımcı, son eşi Elmas Yardımcı'nın öldürülmesine çok üzüldüğünü belirterek, ''O acı unutulmuyor'' ifadelerini kullandı. Eşinin kolundaki 4 bilezik için öldürüldüğünü ifade eden Yardımcı, eşini de önceden hırsızların dikkatini çekeceği konusunda uyardığını, bileziklerinden 2'sini sakladığını, 4'ünü ise koluna taktığını söyledi.