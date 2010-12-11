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Dünya

Parçalanan 4 bin dolarlık banknot yapıştırıldı

Tayvanlı bir adli tıp uzmanı bir hafta boyunca aralıksız çalışarak, 4000 dolar değerinde yırtık Tayvan dolarını yapıştırdı.

11 Aralık 2010 02:00

T24 - Tayvanlı bir adli tıp uzmanı bir hafta boyunca aralıksız çalışarak, 4000 dolar değerinde yırtık Tayvan dolarını yapıştırdı.

Taiwan's Investigation Bureau employee Liu Hui-fen displays pages of thousands of tiny pieces of Taiwan NT$1000 note bills that she patched together worth in total New Taiwan dollars 200,000 ($6,600), Thursday, Dec. 9, 2010, in Taipei, Taiwan. A Taiwan businessman, who only gave his surname Lin, accidentally dumped a plastic bag containing 200 bills with NT$1,000 denomination into a scrap machine. He later went to the Investigation Bureau where Liu works for help. Under Taiwan law, one could claim a new bill by cobbling together 75 percent of its scrapped pieces. (AP Photo) TAIWAN OUT.

Banknotlar, bir fabrika sahibinin Kasım ayında para dolu plastik bir torbayı yanlışlıkla kağıt öğütücü makinaya atmasıyla yırtılmıştı.

Banknotlar, adalet Bakanlığı bünyesinde çalışan ve aynı zamanda el yazısı uzmanı olan Liu Hui-fen tarafından yeniden birleştirildi.

Liu Hui-fen, banknotları tamir etmenin sabır gerektiren bir iş olduğunu söyledi.

Tayvan Merkez Bankası, yeniden birleştirilen banknotların geçerli olduğunu ve kullanılabileceğini açıkladı.

Liu, son dört yıldır, elyazısı uzmanlığının yanı sıra hasar görmüş banknotları onarıyor.

Liu'nun, bu iş için her biri 1,000 Tayvan doları (33 Amerikan doları) değerinde 200 banknotu birleştirmesi gerekti.

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