Parçalanan 4 bin dolarlık banknot yapıştırıldı

T24 - Tayvanlı bir adli tıp uzmanı bir hafta boyunca aralıksız çalışarak, 4000 dolar değerinde yırtık Tayvan dolarını yapıştırdı.





Banknotlar, bir fabrika sahibinin Kasım ayında para dolu plastik bir torbayı yanlışlıkla kağıt öğütücü makinaya atmasıyla yırtılmıştı.

Banknotlar, adalet Bakanlığı bünyesinde çalışan ve aynı zamanda el yazısı uzmanı olan Liu Hui-fen tarafından yeniden birleştirildi.

Liu Hui-fen, banknotları tamir etmenin sabır gerektiren bir iş olduğunu söyledi.

Tayvan Merkez Bankası, yeniden birleştirilen banknotların geçerli olduğunu ve kullanılabileceğini açıkladı.

Liu, son dört yıldır, elyazısı uzmanlığının yanı sıra hasar görmüş banknotları onarıyor.

Liu'nun, bu iş için her biri 1,000 Tayvan doları (33 Amerikan doları) değerinde 200 banknotu birleştirmesi gerekti.

