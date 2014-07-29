Parayı veren vatandaşlığı alıyor



Onların da hedefi daha iyi bir hayat, daha fazla özgürlük için Avrupa'da yaşamak. Ancak bu hedefe ulaşmaları için Lampedusa Adası açıklarında, balık istifi gibi doldurulmuş küçücük teknelerle, hayatlarını riske atarak yolculuk yapmıyorlar. En iyi havayolu şirketlerinin birinci sınıf hizmetlerinden yararlanarak Malta'ya, Lizbon'a ya da örneğin İspanya'nın Endülüs bölgesine rahatça gelebiliyorlar.

Varlıklı yabancı girişimcilerin, Avrupa Birliği vatandaşlığına daha çabuk geçmelerini sağlayan programlar bir süredir yürürlükte. Örneğin İngiltere, Avrupa dışından gelen zenginleri vatandaşlığına kabul eden ilk Birlik ülkelerinden biri. 2012 yılından beri bazı AB ülkeleri arasında bu konuda bir yarış başlamış durumda. Rekabetten dolayı ülkeler, vatandaşlık verme karşılığında talep ettikleri ücretleri ve bekledikleri koşulları giderek düşürüyor.

'Altın vize ve satılık vatandaş'

Brüksel merkezli Avrupa Politik Araştırmalar Merkezi'nden Katharına Eisele ise üçüncü ülkelerden varlıklı yatırımcıları çekmek için yürürlüğe konan "Altın Vize“ uygulaması ile "Satılık Vatandaşlık“ adı verilen uygulamanın birbirine karıştırılmaması gerektiği görüşünde.

Malta'da hükümet geçen yıl tartışmalara neden olan tasarı hazırladı. "Bireysel Yatırım Programı“ adı verilen bu tasarıya göre belli bir ücret karşılığında, daha önce Malta'da yaşamış olma şartı aranmaksızın herkese Malta vatandaşlığı verilecekti. Ancak tasarı diğer üye ülkelerin tepkisi sonucu bu hali ile yürürlüğe girmedi. Bunun üzerine Malta hükümeti vatandaşlığına geçmek isteyenlerden en az bir yıl topraklarında yaşamış olma şartını getirdi.

Malta'nın yanı sıra son dönemlerde Portekiz, İspanya, Kıbrıs ve Bulgaristan da benzer programlar ile zengin göçmenleri çekmeye çalışıyor. İspanya ve Portekiz'de bu programın adı "Altın Vize“. En az 500 bin euro değerinde bir emlak satın alan herkes Altın Vize'nin sahibi olabiliyor. Emlak alımının ardından o ülkede birinci yılda en az yedi, ikinci yılda da en az 14 gün yaşamak, beş yılın sonunda süresiz vize sahibi olmaya yetiyor. Portekiz ayrıca, altıncı yılın sonunda yatırımcılara vatandaşlık hakkı da tanıyor. Vatandaşlığı elde eden kişi ise sahip olduğu sermayeyi istediği ülkeye taşıyabilme hakkına sahip.

Portekiz vatandaşlığı alabilmenin bir başka yolu da herhangi bir Portekiz bankasına 1 milyon Euro yatırmak ya da ülkede en az 30 kişiye istihdam sağlayan bir iş yeri açmaktan geçiyor. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Publico'nun geçtiğimiz Nisan ayında yayınladığı bir habere göre ise şu ana dek istihdam sağlayacak yatırım uygulamasına yönelik tek bir başvuru yapılmamış. Avrupa Politik Araştırmalar Merkezi'nden Eisele, vatandaşlık hakkının artık bir fiyatı olduğunu ve bunun da maddi durumu iyi olmayan insanlar aleyhine bir ayrımcılık yarattığını belirtiyor.