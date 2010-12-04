Parayı veren okulu geçer

T24- Kayıtlı bulunduğu liselerde sınıfı geçemeyen öğrenciler nakillerini 3 bin lira kayıt ücretiyle özel akşam liselerine alıyor. Devamsızlığın sorun edilmediği okullarda notlarını "yükselten" öğrenciler mezun olduktan sonra eski okullarına geri dönüyor.



Gündüz ortaöğretim kurumlarına devam edemeyenlerle, ayrılanlara eğitim imkânı sağlamak amacıyla kurulan özel akşam liseleri, adeta parayla sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık aracına dönüştü. Radikal gazetesinde yayımlanan habere göre, Özel Başarılı Koleji Akşam Lisesi 3 bin lira kayıt ücretiyle genel liselerde sınıfını geçemeyecek olan ya da not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrencilerin nakillerini alıyor. Sınav zamanı sorular ve cevaplar veriliyor. Sınavı başarıyla geçenler ertesi yıl örgün eğitimdeki okuluna dönüyor. Kimi öğrenciler ise üniversiteye rahat hazırlanmak için akşam lisesine geçiyor ama derslere girmek yerine dershaneye gidiyor.



“Çalışma saati bitiminden sonra ya da hafta sonları öğretim yapılan akşam liselerinin amacı, belirli bir ücret karşılığında gündüz ortaöğretim kurumlarına devam edemeyenler ile ortaöğretim kurumlarından ayrılanlara eğitim-öğretim imkânı sağlamaktır.” Milli Eğitim Bakanlığı özel akşam liselerinin amacını böyle tanımlıyor. İstanbul’da 8 bin öğrencinin okuduğu 57 özel akşam lisesinden bazıları neredeyse ticarethaneye dönüşmüş durumda.

Her derde deva okul



Yer, Güngören’deki Özel Başarılı Koleji Akşam Lisesi. İddialara göre öğrenciler, kayıtlı bulunduğu lisede sınıfını geçmeyecekse, not ortalamasını yükseltip istediği alanı seçecekse ya da lise sonda rapor almakla uğraşmadan sadece dershaneye gidip üniversiteye hazırlanmak istiyorsa çareyi bu liseye gitmekte buluyor. Öğrencinin naklini alan lise sınav zamanı soruları ve cevapları veriyor. Kimi zaman da dikkat çekmesin diye öğretmenler öğrencilere bir iki yanlış yapmalarını söylüyor.





Devamsızlık sorun değil





Ayrıca örgün eğitimle aynı müfredat uygulanan özel akşam liselerine devamsızlık 20 gün ile sınırlı olmasına karşın öğrenci okula gelmese bile ‘geldi’ gibi gösteriliyor. Öğrenci zayıf derslerini akşam lisesindeki sınavda verdikten sonra ertesi yıl eski okuluna dönüyor.





Radikal muhabirleri yaklaşık 600 öğrencinin okuduğu Özel Başarılı Koleji Akşam Lisesi’ne giderek notlarını yükseltmek ve akşam lisesine devam etmeden üniversiteye hazırlanmak için sadece dershaneye gitmek istediğini söyledi. Özel Başarılı Koleji Genel Müdürü Fikret İnan’ın verdiği yanıtlar çarpıcıydı:



“Bize gelmek isteyen öğrenciler 3000 TL arasında kayıt parası veriyor. Öğrencinin kaydını bizim aldığımızda yıl boyunca yapacağımız sınavların notlarını veriyoruz. Soruların tamamı bu notlardan çıkıyor. Bunlar da çok kolay oluyor. Senin tüm yıl okula gelmene gerek yok, sınav zamanı gelmen yeterli. Sen rahat ol diploma notun en az 4.00 gelir zaten. Bize gelmekle iyi yaptın. Şu an tamamen doluyuz ama kontenjanımızın arttırılması için yazışmalara başladık. ”

Müdürün sözleri böyle, ancak Özel Başarılı Koleji Akşam Lisesi yönetimini gazeteci olarak aradığımızda, uygulamayı kesin bir dille reddetti.



‘Her okulda var’ Normal liselerin müdürleri de bu durumdan rahatsız. Akşam lisesine nakil yaptıran öğrencileri olan Kemal Hasoğlu Lisesi’nin Müdürü Muammer Yücepur şunları anlattı: “Her okulda böyle bir şey var. Parayı verebilecek çocuklar yedi zayıfla o okula gidip sınıfı geçerken, parayı veremeyip zayıfı olan gariban çocuk sınıfta kalıyor.”





Eğitim Sen 1 No’lu Şube Üyesi Yenibosna Lisesi öğretmeni Yunus Öztürk ise şu bilgileri verdi: “Birkaç velim çocuğunun gittiği etüt merkezinden kendilerine ‘öğrenciyi lise sonda akşam lisesine aldırın. Okula devam zorunluluğu yok, biz ona 150 bin soru çözdürelim üniversiteye hazırlayalım’ dediğini söyledi. Akşam liseleri üniversiteye hazırlık piyasasına da dönüşecek gibi.”

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Yıldız: İlk defa duyuyorum





İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız akşam liselerinin devamsızlık konusunda gevşek davrandığına dair bilgilerinin olduğunu söyledi. Milli Eğitim Müdürü Yıldız, özel akşam liselerine ilişkin olarak şunları anlattı:





“Akşam lisesinde öğrenci sınıfı hak ederek mi geçiyor, bu konu önemli. Bu okulların devamsızlık konusunda gevşek uygulamalarıyla ilgili müfettişlerle konuşup, düzeltilmesi için rapor hazırladık. Ancak sınıf geçme ve üniversiteye hazırlanma boyutuna geldiğini bilmiyordum. Bu kapsamda bir uygulamayı ilk defa duyuyorum ve böyle bir şikâyet de gelmedi. Yapılanlar eğitim sürecini olumsuz etkileyen bir uygulama. Eğitim sisteminde telafisi olmayan aksaklıklar yaratır. Haberi ihbar kabul edip arkadaşlarımı da bilgilendirdim ve çalışma başlattık.”