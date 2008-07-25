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Spor

Paraya değil hedefe odaklandı

Portekizli Meira, Alman spor dergisi Kicker’de yayınlanan röportajında, fazla para vereni değil, yüksek hedefleri olanı tercih ettiğini söyledi

25 Temmuz 2008 03:00

Tempo24 - Stutgart’tan alınan Portekizli Meira, Alman spor dergisi Kicker’de yayınlanan röportajında, fazla para vereni değil, yüksek hedefleri olanı tercih ettiğini söyledi. Ünlü oyuncu, “Fazla parayı tercih etseydim, o zaman Moskova’ya giderdim. Galatasaray’ın yurt içinde ve uluslararası alanda çok yüksek hedefleri var. Beni çok hızlı bir şekilde ikna eden de işte bu büyük hedefler ve Galatasaray’ın büyük bir takım olmasıydı” ifadelerini kullandı.

Yarın topbaşı yapıyor
İki hafta kamp yaptığı Almanya’dan dün öğleden sonra dönen Sarı-Kırmızılılar, bugünü dinlenerek geçirecek. Futbolcular, yarın 17.30’da Florya’da basına ve taraftara kapalı bir antrenman yapacak. Bu çalışmaya, yeni transfer Meira da katılacak.

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