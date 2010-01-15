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Paravan şirket kurup SGK'yı dolandırdılar

Antalya'nın aralarında bulunduğu çeşitli illerde paravan şirket kurmak suretiyle SGK'yı doladırdıkalrı iddia edilen kişiler göz altına alındı.

15 Ocak 2010 02:00

T24- Antalya’nın da aralarında bulunduğu çeşitli illerde kurdukları paravan şirketler aracılığıyla kendilerine para ödeyen 400’den fazla kişiyi sigortalı gösterdiği iddia edilen zanlılar gözaltına alındı.

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü, paravan şirketler kurularak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) dolandırıldığı ihbarı üzerine bir araştırma başlattı.Taraf gazetesinde yer alan habere göre, yaklaşık üç ay süren araştırmanın ardından Antalya’nın da aralarında bulunduğu bazı illerde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yaklaşık 40 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların çeşitli şehirlerde 50-60 kadar sahte şirket kurduğu, bu şirketler üzerinden kendilerine para ödeyen kişileri sigortalı olarak gösterdiği belirlendi. Zanlıların, bu kişilerden para almalarına rağmen primleri SGK’ya ödemediği, bu yöntemle son üç ayda 400’e yakın kişinin sigortalı gösterildiği ve sahte işlemlerle bazı kişilerin emekli edildiği de tesbit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü yetkilileri, kurulan şirketler üzerinden yapılan sahte işlemlerle SGK’nın yaklaşık 4 milyon TL dolandırıldığını açıkladı. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise, operasyonun devam ettiğini bildirdi.

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