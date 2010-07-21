-PARAŞÜTÜ DENERKEN ÖLÜME UÇTU KAYSERİ (A.A) - 21.07.2010 - Kayseri'de, yamaç paraşütüyle uçarken düşüp hayatını kaybeden fizikçi Fuat Menderes Koramaz'ın, arkadaşının yeni aldığı paraşütü denemek için havalandığı öğrenildi. Dün akşam havanın karardığı saatlerde, bir grup yamaç paraşütçü Ali Dağı'ndan uçuş yaptı. Özgür Sarıgül ve Erdem Pınarbaşı, uçuşunu tamamladıktan sonra Fuat Menderes Koramaz (49) uçuşa geçti. Koramaz, havadayken aniden ters rüzgar esmeye başladı. Rüzgarın etkisiyle kontrolünü kaybeden Koramaz, Ali Dağı eteklerine sert bir şekilde düşerek paraşütüyle bir ağaca takıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından paraşütten indirilen Koramaz için cankurtaran çağrıldı. Ancak acil servis ekiplerinin bölgeye ulaştığında Koramaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Koramaz'ın arkadaşı Hamdi Şiray'ın yeni aldığı paraşütü denemek için uçuş yaptığı öğrenildi. Daha önce, farklı bölgelerde çok sayıda yamaç paraşütü şenliğine katılan Koramaz, 2006 yılında da yine Kayseri'de yamaç paraşütü ile uçarken sert iniş yaparak, yaralanmıştı. Koramaz'ın, serbest fizik öğretmenliği yaptığı öğrenildi. Öte yandan, Ali Dağı'nda yamaç paraşütü kursları ve çeşitli yarışmalar düzenleyen Talas Belediyesi yetkilileri, Koramaz ve arkadaşlarının herhangi bir etkinliğe dahil olmadan serbest atlayış yaptıklarını belirtti. -TECRÜBELİ BİR PARAŞÜTÇÜYDÜ- Yamaç Paraşütü Eğitmeni Adem Hasgül de Fuat Menderes Koramaz'ın en az 250 uçuş yaptığını ve çok tecrübeli bir paraşütçü olduğunu bildirdi. Koramaz'ın uluslararası uçuş lisansının da bulunduğunu ve birçok yarışmaya katıldığını ifade eden Hasgül, kazayla ilgili şu bilgiyi verdi: ''Koramaz'ın uçuş yaptığı saatler, aslında yamaç paraşütü için oldukça uygun saatler. Ancak, uçuş sırasında ters bir rüzgar başlamış. Ondan önce atlayan iki arkadaş bu rüzgar nedeniyle hemen inişe geçmiş. Kendisi de inişe geçen Fuat Bey, rüzgarın etkisiyle iniş alanından uzaklaşıp dağa doğru sürüklenmiş. Rüzgardan kurtulmak için sert manevra yapınca da çok sert iniş yapmış. İndiği yer ağaçlık ve kayalık olduğu için maalesef bu üzücü olay yaşanmış.'' Koramaz'ın cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği belirtildi.