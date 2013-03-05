Paraşütlü havai fişek atan 10 Fenerbahçeli taraftara gözaltı

Fenerbahçe-Bate Borisov maçı sırasında paraşütlü havai fişek atılması ile ilgili polis 10 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların üçünün 18 yaşından küçük olduğu belirtildi.

Fenerbahçe-Bate Borisov maçı sırasında paraşütlü havai fişek atılması ile ilgili polis 10 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 3’ünün yaşı küçük olduğu belirtilirken, sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Avrupa liginde seyircisiz oynanan Fenerbahçe- Bate Borisov maçı sırasında Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nun dışından atılan paraşütlü havai fişeklerden bazıları stadın içine düşmüştü. Oyunun bir süre durmasına neden olan havai fişekler ayrıca bir Türk bayrağının da yanmasına neden olmuştu. Maç sonrasında UEFA, Fenerbahçe’ye bir maç seyircisiz oynama cezası vermişti. Öte yandan Fenerbahçe kulübüne 60 bin EURO para cezası verilirken, gelecek 2 yıl içinde herhangi bir saha olayı yaşanması durumunda Fenerbahçe’nin UEFA organizasyonlarından men edileceği belirtilmişti.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yaşanan olayların ardından başlatılan soruşturmada paraşütlü havai fişek attıkları tespit edilen 10 kişi bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliğine getirilen şüphelilerden 3’ü yaşı küçük olduğu gerekçesiyle Çocuk Koruma Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olaylarla ilgili ifadeleri alınan şüphelilerin işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor