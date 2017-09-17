Paraşütle sürpriz evlenme teklifi

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de 24 yaşındaki Hamza Ülger, aynı yaştaki sevgilisi Gözde İşbilir\'e yamaç paraşütüyle uçuş yaptıktan sonra evlilik teklifi etti. İşbilir, sürpriz evlilik teklifini kabul etti.

Kayseri\'de çiçek ve organizasyon işi yapan Hamza Ülger, 1 yıldan bu yana görüştüğü Gözde İşbilir\'e yamaç paraşütü ile sürpriz evlilik teklifi planladı. Yükseklik korkusu olduğu belirtilen İşbilir, sevgilisi Ülger\'in yamaç paraşütü ile uçma teklifini kabul etti. Ayrı paraşütlere binen aşıklar yaklaşık 20 dakika süren uçuşun ardından Talas\'ta paraşüt alanına iniş yaptı. Bu sırada Ülger arkadaşlarının yardımıyla \'Benimle evlenir misin Gözdem\' pankartı açtı. Ülger ardından sürpriz evlilik teklifi yaptı. Yapılan sürprize şaşıran İşbilir, sevgilisinden gelen teklifi kabul etti.



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