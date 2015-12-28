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Dünya

Paraşütle atladı, komşu ülkeye düştü

Tayland'da bir paraşütçü yanlışlıkla komşu ülke Laos'a uçtu

28 Aralık 2015 22:52

Tayland'da bir paraşütçü paraşütünü kontrol edemeyince yanlışlıkla komşu ülke Laos'a iniş gerçekleştirdi. 

Taweesak Unahapattana (44) içinde bulunduğu beş kişilik paraşüt takımıyla Chiang Rai şehrinde Mae Sai ilçesinden Wiang Kaen ilçesine paraşütle uçmayı planladı.

Wiang Kaen'deki meyve festivaline katılmayı hedefleyen ekip atlayışı başarıyla yaptı ancak Unahapattana planör paraşütünü kontrol edemedi ve rotadan çıktı. Kaybolan paraşütçü her yerde arandı ancak bulunamadı.

Yaklaşık 100 kilometrelik bir uçuşa geçen ekipteki diğer paraşütçüler istenilen noktaya varmıştı. Ama son paraşütçü kayıptı ve her yerde aranıyordu. Komşu ülke Laos'un Zayaburi şehrine bir Tayland vatandaşının paraşütle girdiği bilgisi üzerine ekip arkadaşları rahat bir nefes aldı.

Tayland resmi makamları Laos makamlarına paraşütçü ile ilgili bilgi verdi. Unahapattana'nın bir kaç gün içinde sorgusunun tamamlanıp ülkesine iade edilmesi bekleniyor.

 

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