Parasızlık Lenin heykelini sattırıyor

T24- Sovyetler Birliği'nin kurucusu ve Bolşevik Devrimi'nin lideri Vladimir İlyiç Lenin'in Rusya'nın güneyindeki Voronej kent merkezindeki bronz heykelinin, maddi sıkıntı yüzünden satışa çıkarıldığı bildirildi.

Rus Vesti-24 televizyonu Moskova'nın 500 kilometre güneydoğusundaki Voronej kent yönetiminin, 60 yıllık bronz heykelin yaklaşık 50 bin dolar civarında olan onarım masrafını karşılayamadığı gerekçesiyle, 14 ton ağırlığındaki bronz heykeli satışa çıkardığını duyurdu. Bu heykeli satın alacak kişi veya kurumun, onarım için gerekli masrafı karşılaması gerekiyor. Heykel satılsa bile, mevcut yerinden yeni bir yasaya kadar kaldırılamayacak.

Komsomolskaya Pravda gazetesi, bronz heykelin tadilatından sorumlu kent yönetimine ait şirketin iflas ettiğini ve kent yönetiminin 50 bin dolarlık onarım masrafını karşılayacak yeni sponsor aradığını kaydetti.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından eski Sovyet cumhuriyetlerin çoğunda Lenin heykelleri sökülürken, bugün Rusya'nın bütün kentlerinin ana meydanında en az bir Lenin heykeli hala bulunuyor.