T24 LogoT24 Logo
Dünya

Parasızlık Lenin heykelini sattırıyor

Rusya'nın güneyindeki Vonej kenti maddi sıkıntı nedeniyle Lenin heykelini 5O dolara satışa çıkardı

28 Ocak 2010 02:00

T24- Sovyetler Birliği'nin kurucusu ve Bolşevik Devrimi'nin lideri Vladimir İlyiç Lenin'in Rusya'nın güneyindeki Voronej kent merkezindeki bronz heykelinin, maddi sıkıntı yüzünden satışa çıkarıldığı bildirildi.
     Rus Vesti-24 televizyonu Moskova'nın 500 kilometre güneydoğusundaki Voronej kent yönetiminin, 60 yıllık bronz heykelin yaklaşık 50 bin dolar civarında olan onarım masrafını karşılayamadığı gerekçesiyle, 14 ton ağırlığındaki bronz heykeli satışa çıkardığını duyurdu. Bu heykeli satın alacak kişi veya kurumun, onarım için gerekli masrafı karşılaması gerekiyor. Heykel satılsa bile, mevcut yerinden yeni bir yasaya kadar kaldırılamayacak.
     Komsomolskaya Pravda gazetesi, bronz heykelin tadilatından sorumlu kent yönetimine ait şirketin iflas ettiğini ve kent yönetiminin 50 bin dolarlık onarım masrafını karşılayacak yeni sponsor aradığını kaydetti.
     Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından eski Sovyet cumhuriyetlerin çoğunda Lenin heykelleri sökülürken, bugün Rusya'nın bütün kentlerinin ana meydanında en az bir Lenin heykeli hala bulunuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24