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Spor

PARASIZLIĞIN GÖZÜ KÖR OLSUN AYDIN (A.A)

21 Eylül 2010 13:20

-PARASIZLIĞIN GÖZÜ KÖR OLSUN AYDIN (A.A) - 21.09.2010 - Türkiye korfbol şampiyonu olan İncirliova Belediyespor takımı, maddi imkansızlık nedeniyle Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na katılamadı. Korfbol Milli Takımı'nı da çalıştıran İncirliova Belediyespor Antrenörü Çağatay Dereceli, Haziran ayında yapılan Türkiye Şampiyonası'na katıldıklarını belirterek, buradaki final karşılaşmasında Kocaeli Üniversitesi'ni 16-8 yenerek, Türkiye şampiyonu olduklarını söyledi. Dereceli, şampiyonluğun ardından geldikleri Aydın'da, İncirliova Belediye Başkanı Fadime Orbay'ı ziyaret ettiklerini, Orbay'ın ziyarette Polonya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na katılmaları için her türlü desteği vereceğini söylediğini belirtti. Ağustos ayından itibaren, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Salonunda, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na hazırlanmaya başladıklarını ifade eden Dereceli, şöyle konuştu: ''22-25 Eylül günleri arasında yapılacak olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası maçlarına hazırlanmak için, ADÜ'de öğrenci olan, ancak ailelerinin yanına tatile giden sporcular, Aydın'a gelerek takıma katıldılar. Çalışmalarımızı büyük bir azimle yürüttük. Ancak, 1 hafta önce İncirliova Belediyesi yetkililerini aradığımda, beklemediğim bir cevapla karşılaştım. Yetkililer, maddi imkansızlıklar nedeniyle Polonya'ya gidemeyeceğimizi söylediler. Ben de bunun üzerine Korfbol Federasyonu'nu arayacak, gidemeyeceğimizi bildirdim. Bunun üzerine Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na, Türkiye ikincisi olan Kocaeli Üniversitesinin katılmasına karar verildi.'' İncirliova Belediyesi'nin ilk defa Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etme şansını kaçırdığını vurgulayan Dereceli, bunun maddi hiç bir şeyle eşdeğer tutulamayacağını ifade etti. Dereceli, İncirliova Belediyesi'nin, amatör futbol takımına her yıl 150-200 bin lira arasında masraf yaptığını, ancak kendileri için 20 bin lira bulamadığını öne sürerek, ''Maalesef hiç bir destek göremedik'' diye konuştu.

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