'Parasız eğitim' pankartı açan Ferhat ve Berna'ya 8,5 yıl hapis!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mart 2010'da yaptığı 'Roman açılımı' toplantısında pankart açan 3 öğrenciden Berna Yılmaz ve Ferhat Tüzer, 8 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Utku Ayar örgüt üyesi olmak suçundan beraat etti, örgüte yardım etmekten 2 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

Duruşmada özel yetkili mahkemeler ile ilgili de avukat ve üye hakim arasında polemik yaşandı. Duruşmada savunma yapan avukat Taylan Tanay’ın “Başbakan ‘Bu mahkemeler canavara dönüştü’ dedi. Gerçekten de canavara dönüştü bu mahkemeler." sözlerine mahkemenin üye hakimlerinden Aytekin Ozanlı tepki gösterdi. Üye hakim, “Biz canavar mıyız?" diye sordu. Bunun üzerine avukat, “Ben size canavar demedim. Başbakanın bir tespitini aktardım sadece" diye yanıt verdi.

Çağlayan’daki Adalet Sarayı’nda bulunan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Berna Yılmaz, Ferhat Tüzer ile Utku Aykar katılmadı.

'Beraat verilsin diyen savcının özel yetkileri alındı'

Sanıkların beraatini isteyen avukat Taylan Tanay, "Bu yargılamanın başından itibaren adil yargılama hakkı ihlal edildi. Mütalaasında bu çocuklara ‘beraat verilsin’ diyen savcı, kısa süre sonra kararname ile kendini Büyükçekmece’de buldu. Özel yetkileri de alındı."dedi.

Üye hakim: Biz canavar mıyız?

Savunmasında Özel Yetkili Mahkemelerle ilgili yapılacağı belirtilen düzenlemelere de değinen Tanay,"Özel yetkili mahkemelerin geleceği ne olacak bilmiyoruz. Galiba kaldıracaklar. Başbakan ‘Bu mahkemeler canavara dönüştü’ dedi. Gerçi MİT’in üzerine gidince böyle denildi ama olsun. Bu gençler yıllardır yargılanıyor burada onlar ne yapsınlar. Gerçekten de canavara dönüştü bu mahkemeler" diye konuştu. Tanay’ın bu sözleri üzerine mahkemenin üye hakimlerinden Aytekin Ozanlı, “Biz canavar mıyız?" diye sordu. Bunun üzerine avukat, “Ben size canavar demedim. Başbakanın bir tespitini aktardım sadece” dedi.

Ferhat ve Berna'ya 8 yıl 5 ay

Daha sonra ara veren mahkeme, davayı karara bağladı. Sanıklar Ferhat Tüzer ve Berna Yılmaz’a terör örgütü üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme, iki sanığı örgüt propagandası yapmak suçundan da 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar toplamda 8 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası aldı.

Utku Ayar'a örgütten beraat, propagandadan ceza

Örgüt üyesi olmak suçundan beraatine karar verilen diğer sanık Utku Aykar ise örgüt propagandası yapmak suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapisle cezalandırıldı.

Mütalaa değişti

3 sanığın yargılandığı duruşmada ilk olarak Büyükçekmece’ye atanan savcı Kasım İlimoğlu, "Anayasa sınırları içinde düşüncelerini açıkladılar" gerekçesiyle beraat etmeleri yönünde mütalaa verdi. İlimoğlu’nun görev yerinin değişmesinin ardından göreve gelen savcı Adem Özcan ise mütalaayı değiştirerek "Bu sanıklar terör örgütü üyeleridir" dedi ve 15 yıl hapis cezası istedi.