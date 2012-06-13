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Parasız eğitim isteyen 11 kişi gözaltına alındı

Sloganlar atarak arkadaşların yanına gitmek isteyen 11 kişi gözaltına alındı

13 Haziran 2012 22:30

Ankara'da parasız eğitim istedikleri için tutuklanan arkadaşlarının serbest bırakılmasını isteyen Gençlik Federasyonu üyesi bir gruba polis biber gazıyla müdahale etti.

Yüksel Caddesi'nde toplanan yaklaşık 50 kişilik Gençlik Federasyonu üyesi grup, 'parasız eğitim istedikleri için tutuklanan Gülşah ve Meral arkadaşımız serbest bırakılsın' pankartı açarak, 'parasız eğitim istemek suç değildir' sloganları atıp, Meclis'e yürümek istedi.
 
Yüksel Caddesi'nin çıkışına barikat kuran polis ekipleri, öğrencilerin Meclis'e yürümesine izin vermedi.
 
Öğrencilerin barikata yüklenmesi üzerine polis ekipleri biber gazı ile öğrencilere müdahalede bulundu.
 
Biber gazından çok sayıda öğrenci, polis ve vatandaş etkilendi.
 
Kısa süre sonra tekrar toplanan öğrenciler yürüyüşe geçmek istedi. Polis ikinci kez biber gazlı müdahalede bulundu.
 
Aynı gruba destek vermek için Kızılay'dan Yüksel Caddesi'ne yürümek isteyen gruba ise polis müdahalede bulundu.
 
Sloganlar atarak arkadaşların yanına gitmek isteyen 11 kişi gözaltına alındı.
 

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Parasız eğitim isteyen 11 genç gözaltına alındı

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