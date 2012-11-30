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Parasız eğitim için CHP'yi işgal ettiler

CHP'nin Beyoğlu ilçe binası Gençlik Federasyonu üyesi bir grup tarafından işgal edildi

30 Kasım 2012 17:18

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde bulunan CHP Beyoğlu İlçe binası öğle saatlerinde bir grup taarfından işgal edildi. Binanın caddeye bakan balkonundan "19 Aralık 2000 diri diri yaktılar, 19 Kasım 2012'de Dev-Gençlileri diri diri yakıyorlar - Gençlik Federasyonu" yazılı pankart asıldı.

19 Aralık 2000 tarihinde cezaevlerine yönelik "Hayata Dönüş" operasyonunu protesto ettiklerini ve parasız eğitim istediklerini söyleyen grup, basın açıklaması yaptıktan sonra parti temsilcileri ile görüşerek işgali sona erdirdi

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