Parasını çalan kişiyle hastanede karşılaşınca 'Yazıklar olsun' diye tepki gösterdi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta 66 yaşındaki Ali Koca, göz rahatsızlığı için gittiği hastanede, 10 gün önce cüzdanındaki 750 lirayla cep telefonunu çalan Ercan K.\'yi gördü. Koca, polislerin arasında gördüğü, gözaltındaki şüpheliye \"Yazıklar olsun sana. Gençliğine yazıklar olsun\" diyerek, tepki gösterdi.

Olay, 12 Ekim Perşembe günü, Ertuğrul Gazi Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde yalnız yaşayan ve biber çekerek, geçimini sağlayan 83 yaşındaki Ramazan Gedemen\'in evine gelen bir kişi, biber salçası çektirmek istediğini söyledi. Şüpheli, bozuk parasının olmadığını belirterek, yaşlı adama 200 lira uzattı. Yaşlı adam, para üstünü vermek için koynundan para dolu poşeti çıkarttı. Bu sırada, şüpheli, zor kullanarak içinde 25 bin lira bulunan poşeti alıp kaçtı.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Gedemen\'in verdiği eşkal doğrultusunda şüphelinin 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve değişik illerden güvenli kötüye kullanma, kapkaç, yankesicilik gibi 10 ayrı olaya karıştığı belirlenen 36 yaşındaki Ercan K. olduğunu tespit etti. Dün, öğle saatlerinde şüphelinin adresine giden polis, ev eşyalarının yüklendiği kamyonetle karşılaştı. Ercan K.\'nin olaydan sonra Osmaniye\'nin Kadirli İlçesi\'ne kaçtığı ve evini taşıtmak için kamyonet yolladığını belirleyen polis, kamyoneti takibe aldı. Şüpheli, Kahramanmaraş ve Kadirli polisi tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Ercan K.\'nin üzerinden 21 bin lira para çıktı.

Şüpheli, polislerce sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Ercan K., hastaneden çıkarılarak, polis aracına bindirileceği sırada yanlarına, aynı hastanede göz kontrolü yaptıran Ali Koca geldi. Ali Koca, şüphelinin, cep telefonu ve parasını çalan kişiye benzediğini söyledi. Polis ekipleri, aracın kapıyı açtı ve Ercan K.\'yi gösterdi. Ercan K.\'yi teşhis eden Ali Koca, \"Yazıklar olsun sana. Gençliğine yazıklar olsun\" diyerek, tepki gösterdi. Şüpheliden çaldığı cep telefonundaki sim kartı isteyen Koca, polislerden \"Kartı atmış\" cevabı aldı.

Eşini 4 ay önce kaybeden Ali Koca, evine gelen Ercan K.\'nın, kendisini teyzesiyle evlendireceğini söylediğini daha sonra abdest almak için lavaboya girdiğinde, 750 lira parasıyla cep telefonunu alarak, kaçtığını söyledi.

Ercan K., sağlık kontrolünden sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Ekipler, ayrıca Ramazan Gedemen\'in de evine giderek, parasını çalan kişinin yakalandığını ve parasının bir kısmının da üzerinden çıktığını söyledi. Polislere teşekkür eden Gedemen, \"200 lira param var ama bozuk değil\' dedi. Daha sonra bana saldırıp, koynumdaki parayı alıp kaçtı\" diyerek, yaşadığı olayı anlattı.



FOTOĞRAFLI