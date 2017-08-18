Parasını alamayan işçiler vince çıktı

Timur TARLIĞ - Yasin TİNBEK / İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Çiğli İlçesi\'nde bir site inşaatında çalışan 5 işçi paralarını alamadıkları iddiasıyla kule vincin üstüne çıktı. Olay yerine gelen müzakereci polis işçilerle anlaşmak için pazarlık yaptı.

Çiğli\'deki bir site inşaatında çalışan 5 işçi paralarını alamadıkları iddiasıyla saat 12.00 sıralarında kule vincin üzerine çıktı. İnşaatta demir işleri yapan 5 işçi kişi başı alacaklarının 9- 10 bin lirayı bulduğunu, ödeme söz verilmeden inmeyeceklerini söyledi. İnşaatta çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri vincin üzerindeki işçilere ulaşmak için merdiven aracını kurdu. Ancak işçilerden biri atlamakla tehdit edince merdiven toplandı. Müzakereci bir polis işçilerle konuşmak üzere inşaatın çatısına çıktı. Cumhuriyet Savcısı\'ndan uzlaşmak için talimat aldığını belirten polisin girişimlerine işçiler, \"Bize paramızı vermiyorlar. Bizle irtibata geçmiyorlar. Paramızı istiyoruz. Gerekirse kendimizi buraya zincirleriz\" diye yanıt verdi.

Vincin üzerinde pazarlık devam ederken inşaatın diğer bölümlerinde ise sıva işlerinin devam etmesi, başka işçilerin de arkadaşlarını izlemesi dikkat çekti. Firma, işçilerin bir kısmının parasını ödedi, işçiler tamamı ödenene kadar inmeyeceklerini söyledi.

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