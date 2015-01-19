Parasını alamayan Galatasaraylı basketbolculardan antrenman boykotu

Galatasaray Yöneticisi Can Topsakal, NTV Spor'a yaptığı açıklamada "Bankada bir aksilik oldu. Bu yüzden hata yapmışlar. Yarın çözeceğiz. Bir sorun yok. Yanlış anlama olmuş" dedi.

Basketboldan sorumlu yönetici "Yarın akşam oyuncular maaşlarını 2 ay geç alıyorlar ancak bunu konuştuk zaten. Her ay ödeme yapıyoruz. Bu ay da bir iki gün gecikme oldu. Yarın sabah benim de randevum var çözeceğiz bu sorunu." diye konuştu.



Oyuncuların bu kararından dolayı çok üzüldüğünü ve sinirlendiğini söyleyen Topsakal, oyuncuların yarın saat 17.00'deki antrenmana katılacağını belirtti.



Euroleague'de son 16 turunda da mücadele eden sarı kırmızılı takımda son aylarda maddi sıkıntı yaşanıyordu.