Parasını alamayan Bravo işçileri Zara’yı icraya verdi

DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Merter Şube Başkanı Asalettin Aslanoğlu, Bravo hazır giyim fabrikasının iflas etmesinin ardından kıdem tazminatlarını alamayan 151 işçi için Zara'ya icra işlemi başlattıklarını açıkladı. Aslanoğlu, icraya konu alacak tutarının 3 milyon 200 bin TL seviyesinde olduğunu belirtti.

Uluslararası sendika ile yaptığı sözleşmeye taraf olmasına rağmen mağdur olan işçilerin alacaklarını ödemeyen Zara firmasına çağrıda bulunan Aslanoğlu, “Zara’yı bize 3’üncü dünya ülkesi, köle ülke muamelesi yapmaktan vazgeçmeye davet ediyorum” dedi.

İşçiler ile Zara'yı karşı karşıya getiren sürecin başında ise Bravo Hazır Giyim şirketinin batması oldu. Şirkete ait üretim araçları alacaklılara geçti. İşçiler de, Zara'nın bağlı olduğu uluslararası sözleşme gereği, alacaklarını ödenmesi için şirket ile temasa geçti. Zara'nın İstanbul'daki ofisi yanı sıra İspanya'nın İstanbul'daki Başkonsolosluğu ile temasa geçti; ancak olumlu bir sonuç alınamadı.

İşçilerin bağlı bulunduğu sendika bu kez, Zara ile aynı grupta olan Indipunt S.L şirketine yönelik haciz ihbarnamesi gönderdi.

Zara'dan açıklama geldi



Habertürk’te yer alan habere göre, bünyesinde Zara, Pull and Bear, Bershka gibi markaları bulunduran Inditex, kendisine fason üretim yapan ve maaşlarını alamayan 151 Bravo işçisi ile ilgili açıklama yaptı.

Bünyesinde Zara, Pull and Bear, Bershka gibi markaları bulunduran Inditex, kendisine fason üretim yapan Bravo hazır giyim fabrikasının iflas etmesinin ardından maaş, kıdem tazminatı ve ihbarlarını alamayan 151 işçi ile ilgili İHA'ya açıklama yaptı. Inditex'in Bravo Tekstil’e olan tüm yasal yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirten şirket, IndustriALL’a bağlı yerel kuruluşlar ile birlikte Bravo Tekstil’in sahibinin şaibeli bir şekilde ortadan kaybolmasından etkilenen tüm işçiler için bir ‘Zorluk Fonu’ oluşturulması önerisini gündeme getirdiğini bildirdi.

Bu fonun, fabrikanın Temmuz 2016’da aniden kapanması sonucu işsiz kalan tüm işçilerin bu durumdan doğan sıkıntılı durumlarını gidermesi ve zararlarını karşılaması düşünüldüğünün altını çizen şirket, işçiler için çözüm bulunması adına yapılan ortak çalışmaların bir parçası olma yolunda kararlı olduklarını vurguladı.