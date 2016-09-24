Parasını alamadı, mescidi rekor fiyata satışa çıkardı

İzmit'te, inşaat malzemeleri satan Suna Uçak, parasını alamadığı müteahhit yaptığı sitede bulunan 3 katlı mescidi satışa çıkardı. Uçak, ’Geçici mescit. Satılık ticari 3 katlı dükkan’ yazılı afiş astığı mescidin fiyatını ise 2 milyon lira olarak belirledi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, inşaat malzemeleri satan Suna Uçak, İzmit Çayırköy Mahallesi’nde 3 bloktan oluşan Gölkay Park Towers isimli siteyi yapan müteahhitten, iddiaya göre sattığı malzemelerin bedeli olan 1.5 milyon lirayı alamadı. Parasını tahsil edemeyen Suna Uçak, firmayla görüşüp sitenin önüne birinci katı imam lojmanı, ikinci katı kadınlar, üçüncü katı ise erkekler için tasarlanan ve ruhsatı alınmadan inşaa edildiği öne sürülen mescidi 2 milyon liraya satışa çıkardı. Suna Uçak mescide, "Geçici mescit. Satılık ticari 3 katlı dükkan" yazılı afiş astı.

Parasını bir türlü tahsil edemediğini belirten Suna Uçak, "İnşaatın başlangıcından itibaren malzeme satışı yaptık. Birçok kez alacağımızı istememize rağmen bir türlü tahsil edemedik. Bana müteahhit ve daireleri alacak olan Araplar arasında çıkan sorunlardan dolayı ödeme yapamadıklarını söylediler. Ben de müteahhit firma ile görüşerek paramı tahsil etmek amacıyla site önünde bulunan mescidi satılığa çıkarttım. 2 milyona satıyoruz" diye konuştu.