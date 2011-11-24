'Parası olmayana da bedelli'

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CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Kocatepe Camii'nde şehit cenazesinin önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Milliyet gazetesi Ankara temsilcisi ve yazarı Fikret Bila, Kılıçdaroğlu'nun yanıtlarını köşesine taşıdı. İşte Bila'nın yazısı ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:

Kılıçdaroğlu’ndan parası olmayanlar için önerge



Sevgili meslektaşımız Habertürk gazetesi Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya’nın ağabeyi Erdal Sarıkaya’yı son yolculuğuna uğurlamak için Kocatepe Camii’ndeyiz...

Nusaybin’de PKK’nın kurduğu pusuyla şehit ettiği Astsubay Başçavuş Oktay Aydoğan’ı da uğurluyoruz aynı zamanda...

Cami avlusu asker dolu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve kuvvet komutanları da orada, şehit ailesinin yanındalar.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve bakanlar da yerlerini aldılar.

Muharrem’e başsağlığı ve sabır diledikten sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu, gazetecilerle ayaküstü sohbet ediyor. Şehit cenazesinde bile konu ister istemez bedelliden açıldı.

“Önerge vereceğiz”

Bu bedelli çıktı ama 30 bin lira. Parası olmayanlar ne yapacak?

- Meclis aşamasında parası olmayanlar için önerge vereceğiz. Parası olmayanların da yararlanması için değişiklik önereceğiz. Bizim zaten bu konuda kanun teklifimiz vardı. Bu haliyle parası olan askerlik yapmasın, olan yapsın sonucu çıkıyor. Bu kamu vicdanına sığmaz.

“Genelkurmay by pass edildi”

Genelkurmay başkanları bedelliye hep karşı çıkmışlardı. Terörle mücadele, TSK’nın personel ihtiyacı diye...

- Ben bu kez Genelkurmay Başkanlığı’nın by pass edildiğini düşünüyorum. Haberleri olmamıştır, görüşlerini almamışlardır, alsalar bile dikkate almamışlardır. Genelkurmay bedelli uygulamasına karşıydı.

“Ben de kısa dönem yaptım”

Siz nasıl yaptınız askerliği?

- Ben de kısa dönem yapmıştım ama para ödeyerek değil. O zaman ilk defa uygulandı 1975 yılında kısa dönem. Biz o zaman gitmiştik. İzmir’de yaptım. Tabii kısa dönemde ne kadar askerlik olacak ki, işte paletlerin yanında fotoğraf çektiriyorduk ki askerlik yaptığımızı kanıtlayalım diye. O başka bir uygulamaydı, sonra yine zaman zaman uygulandı ama ihtiyaç fazlasını eritmek için parayla ilgisi yoktu.

“Askerlik kaynaştırır”

Kısa dönem askerlerin de anıları bitmez bir türlü, 4 ayı 4 sene anlatırlar, derler?

- Öyle gerçekten, biz de anlatıp duruyoruz. Askerliğin tabii sosyal faydaları da var. Bir kaynaşma, kaynaştırma yeri. Türkiye’nin her yerinden insanlar tanışıp kaynaşıyor asker ocağında. Tuncelilisi var, Erzurumlusu, Trabzonlusu, Edirnelisi bu yönü itibarıyla çok güzel bir sosyal işlevi var bence. Eski dönemlerde ayrıca bir eğitim ocağı da, okuma-yazma, meslek edindirme gibi birçok işlevi olmuş hâlâ da var.

“Başbakan sözünde durmadı”

Koşullar beklentileri karşıladı mı?

- Önce şunu söyleyeyim, Başbakan sözünde durmadı. Önce ısrarla ‘gündemimizde yok’ dedi. ‘TSK’nın ihtiyaçları önceliklidir’ dedi. ‘Ben tek başıma karar veremem, gerekirse halka sorulur’ dedi. Sonra çıktı ‘zaten gündemimizdeydi’ dedi ve hiç halka sormaktan da bahsetmedi. Madem halka sormak gerekir diye düşünüyordu, buyursun referanduma götürsün yasayı.

Bedelli yasa tasarısı, Meclis’e geldiğinde parası olmayanlar için CHP kolları sıvayacak. Önergelerin şimdiden hazır olduğu anlaşılıyor.

Şehit Başçavuş Oktay Aydoğan ve sevgili dostumuz Erdal Sarıkaya’ya Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyor, acılarını paylaşıyorum.

