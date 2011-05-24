-PARASI OLMAYAN KADIN KENDİNİ AMELİYAT ETTİ ŞANGHAY (A.A) - 24.05.2011 - Çin'in Çongçing şehrinde bir kadın, hastane masraflarını karşılayamadığı için kendini ameliyat etti. Çongçing Sabah Postası gazetesinin haberine göre, kronik mide rahatsızlığı olan Vu Yüenbi, acıya dayanamayınca, karnını bıçakla keserek burada biriken sıvıyı boşalttı. Kadına bu teşhisin 12 yıl önce koyulduğu belirtildi. Vu'nun, ailesinin tüm birikimlerini toplayarak danha önce karnındaki 25 kilogramlık suyu boşaltan bir operasyon geçirdiği ifade edildi. Ancak hastalığın tekrarlaması üzerine aile 50 bin yüen (yaklaşık 12 bin 348 TL) olan ikinci bir ameliyat masrafını karşılayamadı. Vu, 8 Mayıs'ta yaptığı ameliyatı medyanın gündeme getirmesiyle hastaneye kaldırılarak, ücretsiz tedavi edilmeye başladı. Haberde kadının, "Ölmem durumunda en azından ailem bana bakmak zorunda kalmayacaktı" sözlerine yer verildi. Kadının komşuları Vu'nun yıllık 120 yüen olan sigorta ücretini yatırması durumunda sağlık giderlerinin yüzde 60'ının karşılanacağını belirterek, Vu'nun para biriktirmek için sağlık sigortası yaptırmadığını kaydetti. Pekin Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümünden Profesör Vu Ming önceden kırsal kesimlerde insanların yüksek sağlık masrafları nedeniyle iflas ettiğini belirterek, bu durumun son zamanlarda geliştirilen milli sağlık sigortası politikasıyla hükümet tarafından sübvanse edildiğini ve temel sağlık sorunlarının çözülebildiğini ifade etti. Ülkede 2003 yılında başlayan yeni politikayla sigortalanmaya hak kazananların yılda 50 yüen vermek suretiyle sağlık masraflarının yüzde 70'inin karşılanacağı belirtiliyor.