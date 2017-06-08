Parası olmadığı için hastaneye alınmadı, kapıda doğum yaptı!

Lübnan'da yaşayan Suriyeli kadın doğum sancılarının artması sonucu en yakındaki hastaneye getirildi. Parası olmadığı için hastaneye alınmayan kadının ağrıları dayanılmaz seviyeye çıktı. Kadın hastane önünde doğum yapmak zorunda kaldı.

Hürriyet'te yer alan haber göre, Suriyeli gazeteci Musa el-Ömer'in Twitter hesabında paylaştığı fotoğraflar büyük bir şok etkisi yarattı. Lübnan'da çok sayıda Suriyeli mülteci fakirlik içerisinde yaşıyor.

Yaşanan fakirliğe trajik bir örnek ise Lübnan'da bir hastanede doğurmak isteyen bir Suriyeli kadın oldu. Suriyeli kadın doğum sancılarının artması sonucu en yakındaki hastaneye getirildi ancak hastaneye alınmadı. Ağrıları dayanılmaz seviyede olan kadın hastane önünde doğum yapmak zorunda kaldı.