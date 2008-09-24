Parası ödenirse Ataköy satıldı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 650 milyon YTL muhammen bedelle satışa çıkarılan Ataköy-Bakırköy sahil şeridindeki 124 bin 980 metrekarelik arazinin ihalesinde, en yüksek teklifi KDV hariç 850 milyon YTL ile Sinpaş-Kat Turizm Gayrimenkul AŞ Ortak Girişimi verdi. Sinpaş-Kat Turizm Gayrimenkul AŞ, yüzde 18 KDV ile birlikte arazi için 1 milyar 3 milyon YTL ödeme yapacak.



İhale sonrasında açıklama yapan Sinpaş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik, teklif ettikleri rakamın arsanın değerinin üzerinde olduğunu belirterek, "Aslında bu değerde değil ama satan iyi satıyor. Yarışma atmosferiyle bir miktar fazla değeri gözden çıkarabiliyorsunuz. Şimdi bunu nasıl çıkaracağımızı oturup hesap edeceğiz. Çok emin değilim doğrusu" dedi. Adabank ihalesini kazanarak dikkatleri üzerine çeken Sinpaş, Katarlı bir ortağı olduğunu açıkladı.



Yarışa iki firma katıldı



TOKİ'nin Ankara Bilkent'te bulunan merkez binasında açık artırma yöntemiyle yapılan ve Sinpaş-Kat Turizm Gayrimenkul AŞ Ortak Girişimi ile Ağaoğlu Grubu şirketlerinden Akdeniz İnşaat AŞ'nin katıldığı ihale, 650 milyon YTL muhammen bedel üzerinden başladı. 5 milyon YTL'lik artırım aralığı uygulanan ihalede, 9. turda Sinpaş-Kat Turizm Gayrimenkul AŞ Ortak Girişimi 850 milyon YTL teklif ederken, Akdeniz İnşaat AŞ 845 milyon YTL'lik teklifinden daha yükseğe çıkamayacağını açıkladı. Sinpaş-Kat Turizm ortaklığı 850 milyon YTL bedelle en yüksek fiyatı veren taraf oldu.



İhale şartnamesine göre, Sinpaş-Kat Turizm AŞ Ortak Girişimi'nin teklif tutarının yüzde 4'ünü TOKİ hesabına yatırılması gerekiyor. Ataköy Konakları ile Marmara Denizi arasında kalan toplam 124 bin 980 metrekarelik arsanın 68 bin metrekarelik bölümü TOKİ'nin sözleşmeye koyacağı özel maddeyle yeşil alan olarak korunacak. Bu alan park ve yeşil alan olarak düzenlenerek halkın kullanımına açılacak. Uzun bir sahil şeridine sahip arsanın bu bölümüne kapalı inşaat yapılamayacak. Kalan bölümünde de otel, apart otel, marina, yat kulubü, alışveriş tesisleri, lokantalar, kongre, sağlık, gösteri ve eğlence tesisleri yapılabilecek. Arazide inşaat alanı 249 bin 960 metrekare olarak belirlenirken, ihaleyi kazanan firma satış bedelini yüzde 20'si peşin olmak üzere 24 ay vadeyle ödeyebilecek.



Değerinin üzerinde teklif yaptık



Sinpaş Grubu Başkanı Avni Çelik, fiyatın, arsanın değerinin üzerinde olduğunu dile getirerek, "Bu gayrimenkul aslında bu değerde değil, ama satan iyi satıyor, o yüzden değeri artıyor. İstanbul'da son dönemde satılan gayrimenkuller hepimizin dikkatinde. Bunların fiyatı serbest piyasa düşünüldüğünde bu değerde değil ama yarışma söz konusu olunca yarışma atmosferiyle bir miktar fazla değeri gözden çıkarabiliyorsunuz. Biz buraya 850 milyon YTL verdik. Şimdi bunu nasıl çıkaracağımızı oturup hesap edeceğiz. Çok emin değilim doğrusu" diye konuştu.



Gazetecilerin ''Yabancı ortağınız olacak mı?'' sorusu üzerine Çelik, Katarlı bir firmayla stratejik ortaklıklarının bulunduğunu ancak bu ihale konusunda henüz onlarla konuşmadıklarını belirterek, "İhaleyi aldıktan sonra oturup müzakere edeceğiz" dedi.



Kat Turizm önceki gün kuruldu



Sinpaş-Kat Turizm Gayrimenkul AŞ ortak girişim içinde yer alan, Kat Turizm Gayrimenkul AŞ'nin İstanbul Ticaret Odası sicil kayıtlarına göre önceki gün kurulduğu ortaya çıktı. Şirketin yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluşuyor: Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman M. A Kamal, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çelik ve Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Güner. Mehmet Çelik aynı zamanda Sinpaş şirketlerinde de yönetim kurulu üyesi. Şirketin iş adresi de Sinpaş ile aynı.



Katarlı stratejik ortak Barva olabilir



Sinpaş'ın Yapı bir süre önce Katarlı Barva isimli bir gayrimenkul şirketi ile ortaklık kurmuştu. Sinpaş Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çelik, daha önce yaptığı açıklamada Barva ile Zeytinburnu sahilinde TOKİ'den satın alınan arazide proje geliştireceklerini belirtmişti.

