"Parası azalan IŞİD ölen militanlarının organlarını satıyor!"

Mali kaynak sağlayan petrol kuyularının koalisyon güçlerince hedef alınmasından sonra, IŞİD'in gelir sağlama amacıyla ölen militanlarının ve sivillerin organlarını satmaya başladığı iddia edildi.

Irak merkezli el Sümeriye televizyonunun haberine göre, örgütün mali kaynaklarının hedef alınması IŞİD'İ organ ticaretine yöneltti. Haberde "IŞİD'in bünyesindeki tıbbi ekip, Ninova'daki hastanelerde yatan 85 IŞİD üyesinin böbrekleri ve diğer organlarını çaldı ve organları kentin dışındaki bir başka hastaneye nakletti. Ölenlerin cesetlerinden ve sivillerden çalınan onlarca organ adli tıp departmanına gönderildi" dendi.

Doktorların IŞİD'e yardımı reddetikleri için öldürüldüğü iddia edilmişti

İddiaya göre IŞİD, örgüte finansal gelir sağlama amacıyla önce bu organları aracılar vasıtasıyla Suriye'ye gönderiyor. Organlar buradan da uluslararası kara borsaya satılıyor.

BM'nin Irak Büyükelçisi Muhammed Elhakim Aralık 2015'te IŞİD'in organ ticaretiyle ilgili olarak Musul'da 12 doktorun ölümünün soruşturulması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) uyarmıştı. Doktorların organ ticaretine yardım etmeyi reddettikleri için IŞİD tarafından öldürüldüğü öne sürülüyor. Elhakim, doktorların ölümüyle ilgili olarak "Bu kesinlikle düşündüğümüzden daha büyük bir olay" demişti.

IŞİD fetva yayınlamıştı

IŞİD ile ilgili geçen yıl ele geçirilen bir belge, örgütün 'Müslümanların hayatını kurtarmak için esirlerin organlarının çıkartılmasına izin veren' bir fetva yayınladığını ortaya çıkarmıştı. Fetvanın içeriğinde 'Kafirin yaşamına ve organlarına saygı gösterilmesine gerek yoktur. Bunları alan kişiler cezasız kalabilir' ifadeleri yer alıyordu.

Sting, IŞİD'in saldırdığı Bataclan'ın açılışını 'İnşallah' ile yaptı

Ünlü İngiliz şarkıcı Sting dün gece, Fransa’nın başkenti Paris'teki, "Bataclan" konser salonunda, ilk kez yeni şarkısını seslendirdi. Tam 1 yıl önce, IŞİD'in saldırısı sonucu 90 kişinin hayatını kaybettiği Bataclan konser salonu kapatılmıştı. Konser salonu kapılarını uzun aradan sonra Sting'in mülteciler için bestediği yeni şarkısı 'İnşallah' ile açıldı. Lübnan asıllı Fransız müzisyen İbrahim Maalouf'un da eşlik ettiği konserde, terör saldırısında ölenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Sting, yaklaşık bin 500 kişinin izlediği konserde, Bataclan'ın yeniden açılmasının önemini vurgulayarak, "Bu akşam iki görevimiz var: Öncelikle saldırıda hayatını kaybedenleri hatırlamak, sonrasında ise hayatı ve müziği bu tarihi mekanda kutlamak" ifadelerini kullandı.