-PARASETAMOL VE ANTİBİYOTİK UZAYDA İŞE YARAMIYOR ANKARA (A.A) - 18.04.2011 - NASA tarafından yapılan bir araştırmada, uzayda astronotların başları ağrıdığında parasetamol veya enfeksiyonu tedavi için antibiyotik alamayacakları ortaya çıktı. NASA'nın Johnson Uzay Merkezi tarafından yapılan araştırmada, ilaçların etkisini uzayda derhal yitirdikleri belirlenirken, bunun dünyadan uzak ortamda yer çekiminin çok zayıf ve radyasyonun yüksek olmasından kaynaklanabileceği düşünülüyor. Araştırmada Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) 35 değişik ilacı götürerek etkinliklerini test eden bilim adamları, ilaçları 13 gün ile 28 ay arasındaki değişik süreçlerde uzay istasyonunda tuttular. Araştırmacılar, uzay ortamında kalan ilaçların etkinliklerini yitirdiklerinin belirlendiğini belirterek, uzaydaki saklama koşullarının ilaçların etkisinin korunmasında önemli olabileceğini kaydettiler.