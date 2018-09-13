'Parasal duruş' şekillenecek; Merkez Bankası toplantısından ne bekleniyor?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 3 Eylül'de 'parasal duruşun yeniden şekilleneceği'ni açıklamasıyla, bugünkü Para Politikası Kurulu’nun (PPK) toplantısının önemi daha da arttı. TCMB'nin nasıl bir aksiyon alacağı ve parasal duruşu bahsettiği gibi nasıl şekillendireceği merak ediliyor.

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TCMB’nin bu açıklamasının ardından bir faiz artışı olacağına kesin gözle bakılıyor. Ancak, uzun zamandır ilk defa artırım beklentileri geniş bir aralıkta yer alıyor. Piyasada 200 baz puan artış bekleyen de var, 700 baz puan artış bekleyen de.

Faiz kararı kadar, PPK sonrası toplantı notları ile piyasaya verilecek mesaj da büyük önem taşıyor.

Merkez Bankası’nın bugün sonuçlanacak PPK toplantısında TL’yi destekleyecek bir faiz artışı yapacağına yönelik kuvvetlenen beklentilerle geçen hafta dolar/TL’de başlayan düşüş süreci dün kuvvet kazandı. Kur, yüzde 2’ye yaklaşan düşüşle 6.33 seviyesine kadar geri çekildi. Dolar/TL bu sabah ise 6.34 seviyelerinde.

Son toplantıdaki karar

PPK, 24 Temmuz'daki toplantısında faizleri değiştirmeme kararı almıştı. PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 17,75 düzeyinde sabit tutmuştu. Ancak piyasa oyuncuları ve ekonomistler faiz artışı bekledikleri için bu kararı sürpriz olarak değerlendirmişti.

Merkez Bankası Haziran ayındaki toplantıda ise gecelik borç verme faizini yüzde 18,75'ten yüzde 19,25'e çıkarmıştı.

Büyüme kaygıları

TCMB'nin faiz artırmasının önündeki en büyük engel olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek faize karşı olması gösteriliyor.

Türkiye'nin büyüme odaklı bir ekonomi politikası izlemesi, faiz artışının talep edilmemesine yol açıyor.

Bu durum geçmiş dönemlerde piyasalarda Merkez Bankası'nın bağımsızlığına yönelik kaygıları artırarak Türk varlıklarında satış dalgalarının yaşanmasına yol açtı.

Türkiye, 2018 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 5,2 büyüdü.

İlk çeyrek büyümesi de yüzde 7,4'den 7,3'e revize edildi.

Buna göre ilk yarı büyümesi yaklaşık olarak yüzde 6,3 oranında gerçekleşti.