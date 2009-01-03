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Ekonomi

Paran yoksa ilaç da yok!

Türk Eczacıları Birliği, SGK ve Bakanlık ile imzaladıkları İlaç Alım Protokolü’nü, hükümlerin yerine getirilmediği gerekçesiyle feshetti.

03 Ocak 2009 02:00

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Maliye Bakanlığı ile imzaladıkları İlaç Alım Protokolü’nü, hükümlerin yerine getirilmediği gerekçesiyle feshettiklerini açıkladı. Çolak, 1 Şubat’tan itibaren sözleşmesizlik döneminin başlayacağını bildirdi. İlgili protokol 1 Şubat’a kadar yenilenmezse, vatandaş bu tarihten itibaren ilaç masraflarını cebinden karşılamak zorunda kalacak.
Çolak, sözleşmesiz dönemin ne anlama geldiğinin açık olduğunu ifade ederek, “SGK kapsamındaki vatandaşlar, 1 Şubat’tan sonra serbest eczanelerden T.C. kimlik numaraları veya karneleri ile ilaç alamayacaklar. Her ilacın parası fiş veya fatura karşılığı tahsil edilecektir” dedi.
Sorumlunun TEB değil, taleplerine kayıtsız kalan bürokratların uzlaşmaz tavırları olduğunu vurgulayan Çolak, sorunların çözümünden yana olan tutumlarını hep sürdürdüklerini ancak, bir sonuç alamadıklarını söyledi.

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