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Spor

Paralimpik'te altın madalya kazanan Ewa Durska, lösemili bir çocuğun tedavisi için madalyasını satışa çıkardı

"Ben o kızı gördüm, yardım etmek zorunda olduğumu düşünüyorum"

05 Ekim 2016 12:12

2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda kadınlar gülle atmada birinci olan Polonyalı sporcu Ewa Durska, lösemili bir çocuğun tedavisi için altın madalyasını açık artırmaya çıkardı.

Polonyalı sporcu, Szczecin Radyosu'na yaptığı açıklamada "Ben o kızı gördüm, yardım etmek zorunda olduğumu düşünüyorum. Rio'da kazandığım altın madalya sadece onun için olsun" dedi.

Al Jazeera'nin haberine göre, anaokulu öğrencisi Wiktoria, ağustos ayında rahatsızlanarak, hastaneye kaldırıldı. Durska'nın altın madalyasından elde edilecek gelirle, Wiktoria'nın tedavisi ve rehabilitasyon masrafları karşılanacak.

Rio'da birinciliğe ulaşan Durska, gülleyi 13.94 metreye kadar atarak yeni bir dünya rekoru kırmıştı. 39 yaşındaki sporcunun, 2012 Londra ve 2008 Pekin Paralimpik Oyunları'ndan da birer altın madalyası bulunuyor.

Daha önce Rio 2016'da erkekler disk atmada ikinci olan Polonyalı atlet Piotr Malachowski, gümüş madalyasını kansere yakalanan bir çocuğun tedavisi için 126 bin dolara satmıştı.

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