T24 LogoT24 Logo
Spor

Paralimpik’te Abdullah Öztürk'ten altın madalya

Paralimpik Oyunları'nda Çinli rakibini yenen Abdullah Öztürk, altın madalya kazandı

14 Eylül 2016 03:38

Paralimpik Oyunları masa tenisi Klasman 4'te (tekerlekli sandalye) Çinli rakibini finalde 3-1 yenen Abdullah Öztürk altın madalyayı kazandı.

Finalde Çinli Xingyuan Guo ile karşılaşan Abdullah Öztürk, rakibi karşısında ilk seti 12-10 kaybetmesine rağmen çabuk toparlandı. Sonraki setleri 11-8, 11-4 ve 11-5 alan milli tenisçi, rakibini 3-1 yenerek altın madalyayı boynuna taktı.

Üçüncülük mücadelesinde ise Fransız Maxime Thomas'a 11-4, 11-9 ve 11-4'lük setlerle 3-0 mağlup olan milli sporcu Nesim Turan, 4'üncülük elde etti.

Milli sporcu Öztürk, bu başarısıyla 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda halterin ardından Türkiye'nin ikinci altın madalyasını aldı. Rio'da ilk altın madalyaya milli halterci Nazmiye Muratlı, 41 kiloda dünya rekoru kırarak ulaşmıştı.

Türkiye, 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronzla oyunlardaki toplam madalya sayısını 7'ye yükseltti.


Semih'ten bronz madalya


2016 Rio Paralimpik Oyunları erkekler atletizm 1500 metre finalinde milli sporcu Semih Deniz, bronz madalya kazandı. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen erkekler atletizm 1500 metre finali sona erdi. Finalde bitiş çizgisini 4:05.42'lik zamanda geçen milli sporcu Semih Deniz, kariyer rekoru kırarak bronz madalyaya uzandı.

Kenyalı Samwel Mushai Kimani 4:03.25'lik zamanıyla altın, Brezilyalı Odair Santos ise 4:03.85'lik süresiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu, bu başarısıyla Türkiye'nin paralimpik oyunlarındaki 4. bronz madalyasını elde etti.



Kübra'dan gümüş


Bu arada masa tenisi tek kadınlarda ise milli sporcu Kübra Korkut, gümüş madalya kazandı.

ETİKETLER

abdullah öztürkparalimpikaltın madalya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24