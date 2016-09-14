Paralimpik’te Abdullah Öztürk'ten altın madalya

Paralimpik Oyunları masa tenisi Klasman 4'te (tekerlekli sandalye) Çinli rakibini finalde 3-1 yenen Abdullah Öztürk altın madalyayı kazandı.

Finalde Çinli Xingyuan Guo ile karşılaşan Abdullah Öztürk, rakibi karşısında ilk seti 12-10 kaybetmesine rağmen çabuk toparlandı. Sonraki setleri 11-8, 11-4 ve 11-5 alan milli tenisçi, rakibini 3-1 yenerek altın madalyayı boynuna taktı.



Üçüncülük mücadelesinde ise Fransız Maxime Thomas'a 11-4, 11-9 ve 11-4'lük setlerle 3-0 mağlup olan milli sporcu Nesim Turan, 4'üncülük elde etti.



Milli sporcu Öztürk, bu başarısıyla 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda halterin ardından Türkiye'nin ikinci altın madalyasını aldı. Rio'da ilk altın madalyaya milli halterci Nazmiye Muratlı, 41 kiloda dünya rekoru kırarak ulaşmıştı.



Türkiye, 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronzla oyunlardaki toplam madalya sayısını 7'ye yükseltti.



Semih'ten bronz madalya



2016 Rio Paralimpik Oyunları erkekler atletizm 1500 metre finalinde milli sporcu Semih Deniz, bronz madalya kazandı. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen erkekler atletizm 1500 metre finali sona erdi. Finalde bitiş çizgisini 4:05.42'lik zamanda geçen milli sporcu Semih Deniz, kariyer rekoru kırarak bronz madalyaya uzandı.



Kenyalı Samwel Mushai Kimani 4:03.25'lik zamanıyla altın, Brezilyalı Odair Santos ise 4:03.85'lik süresiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu, bu başarısıyla Türkiye'nin paralimpik oyunlarındaki 4. bronz madalyasını elde etti.





Kübra'dan gümüş



Bu arada masa tenisi tek kadınlarda ise milli sporcu Kübra Korkut, gümüş madalya kazandı.