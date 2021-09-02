Paralimpik Oyunları'nda 3 dakika geç atletin altın madalyası geri alındı

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Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda F20 Erkekler Gülle Atma'da Malezyalı atlet Muhammad Ziyad Zolkefli'nin altın madalyası etkinliğe geç kaldığı için geri alındı.

Zolkefli'nin etkinliğe 3 dakika geç kaldığı belirtildi. Uluslararası Paralimpik Komitesi, ilk başta Zolkefli ve 2 atletin oyunlara katılmasına 'mantıklı bir gerekçe sundukları için' izin verildiğini belirtti.

Daha sonra hakemler, atletin geç kalmak için 'uygun bir neden sunmadığını ifade etti. Geç kaldığı etkinliği kazanan Zolkefli'nin madalyası geri alındı.

Zolkefli'nin diskalifiye edilmesinden sonra gümüş madalyası altın olan Ukraynalı Maksim Koval'a sosyal medyada saldırgan mesajlar atıldığı ifade edildi.