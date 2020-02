Paralimpik Milli sporcuların hedefi Tokyo 2020

ANKARA / DHA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uluslararası şampiyonalarda madalya kazanan paralimpik sporcularla bir araya geldi. Paralimpik milli sporcular, hedeflerinin 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları olduğunu dile getirdiler.

Uluslararası organizasyonlarda madalya kazanan milli sporcuları makamında kabul eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporculara tam destek vererek, \"Bakanlığımız, devletimiz, tüm imkânlarıyla sizlerin yanında olmaya devam edecek. Bu bakanlık sizin eviniz. Her zaman size kapımız, gönlümüz açık\" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binasında gerçekleşen kabulde Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk de hazır bulundu. Yaklaşık bir saat süren kabulde milli sporcular, kendileriyle tek tek ilgilenen Bakan Kasapoğlu\'na, kazandıkları madalyalar ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

\"GÖNLÜMÜZ VE KAPIMIZ SİZE HER ZAMAN AÇIK\"

Milli sporcuların uluslararası alanda elde ettikleri bu başarıların Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, \"Sizler bizler için bir gurur kaynağısınız. Bakanlığımız, devletimiz, tüm imkânlarıyla sizlerin yanınızda olmaya devam edecek. Cumhurbaşkanımız da sizlerle büyük gurur duyuyor. İnşallah hedefleriniz doğrultusunda tüm imkânlarımızı sizler için seferber edeceğiz. Devlet, sizler için var. Ülkemizin kaynakları sizler için var. Yaptığımız çalışmaları daha da arttıracağız. Bu bakanlık sizin eviniz. Her zaman size kapımız, gönlümüz açık\" şeklinde konuştu.

Bakan Kasapoğlu\'nun bir araya geldiği paralimpik sporcuların isimleri ise şöyle:

\"Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Beytullah Eroğlu, Hamide Kurt Doğangün, Zeynep Acet, Musa Davulcu, Rabia Cirit, Bahattin Hekimoğlu, Naci Yenier, Merve Nur Eroğlu, Erdoğan Aygan, Taner Eren ve Bülent Korkmaz.\"

HEDEF 2020 TOKYO

Kabulde Bakan Kasapoğlu ile bir araya gelen Milli sporcular, Almanya\'da düzenlenen 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası\'ndaki başarılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şampiyonada 2 altın, 1 bronz madalya kazanan Hamide Kurt Doğangün, Ay-Yıldızlı bayrağı dalgalandırdığı için büyük bir mutluluk yaşadığını söyledi. Bundan sonraki hedefinin 2019 Dünya Şampiyonası\'nda madalya kürsüsünde yer almak olduğunu kaydeden Doğangün, \"2020 Tokyo Paralimpik Oyunları\'nda da önemli başarılar kazanmayı hedefliyorum. Engelli arkadaşlarımız mutlaka spor yapmalı. Kendilerine meslek edinmeliler. Bu benim mesleğim, spor yapıyorum. Sporun bana verdiği özgüven beni hayata karşı güçlü kılıyor\" dedi.

Şampiyonada altın ve gümüş madalyanın sahibi olan Zübeyde Süpürgeci ise Gençlik ve Spor Bakanlığı\'nın kendilerine büyük desteği olduğuna işaret ederken, \"Her engelliye uygun bir spor dalı vardır. Engelliler hayata küsmesin, hayata karşı barışık olsunlar. Ben 16 yaşına kadar sosyal bir insan değildim. Spor sayesinde kendimi buldum. Genç kardeşlerim de kendilerini keşfetsinler. Spor engelli bir birey için en önemli faktör. Bizlere büyük bir özgüven katıyor\" ifadelerini kullandı.

\"SAYIN BAKANIMIZ BİZE BÜYÜK DESTEK VERDİ\"

Milli Takım Antrenörü Ömer Cantay, engelli spor branşlarında son yıllarda büyük başarılar kazandıklarını kaydetti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu\'nun Spor Toto Teşkilat Başkanlığı döneminde kendilerine büyük bir destek sağladığını dile getiren Cantay, \"Spora ilk başladığım yıllarda kendi lastiğimi dikerdim. Yeni lastik alacak gücüm yoktu. Şimdiki imkanlarımız çok iyi. Bakanlığımız bizlere fazlasıyla malzeme desteğinde bulunuyor. 2016 Rio Paralimpik Oyunları\'ndan önce bizim kendi yarış sandalyelerimiz oldu. Sayın Bakanımız o zaman Spor Toto Teşkilat Başkanıyken bize bu malzemeleri aldı. Çok güzel dereceler aldık. Sporcularımızın dereceleri daha ileriye gitti\" şeklinde konuştu.

Berlin\'deki 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası\'nda milli sporcuların önemli derecelere imza attığını hatırlatan Ömer Cantay, \"Kurban Bayramı\'nda Türkiye\'ye çifte bayram yaşattık. Sporcularımız performans olarak şu anda ABD\'li ve Çinli sporcuların üzerinde. İnşallah bu performanslarını koruyup 2019 Dünya Şampiyonası ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları\'nda ülkemize madalyalar getirecekler\" diye konuştu.

