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Oyunların başladığı günde Tokyo'daki Paralimpik köyünde ilk defa bir atletin Koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yetkililer, Paralimpik köyünde kalmayan 9 görevlinin de Koronavirüs'e yakalandığını duyurdu. Testi pozitif çıkan atletin izolasyona alındığını ifade etti.

Olağanüstü hal düzenlemelerinin sürdüğü Tokyo'da salı günü 4 bin 220 vaka görüldü ve 9 kişi hayatını kaybetti.

Daha önce Paralimpik Oyunları için Tokyo'ya gelmeden önce atletlerin Koronavirüs'e yakalandığı görülmüştü, ancak ilk defa köydeki bir atletin testi pozitif çıktı.

2020 Paralimpik Oyunları'nın sözcüsü, atletin 14 gün karantinada kalacağını ifade etti.